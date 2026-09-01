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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۶

سنتکام: موجی از حملات علیه ایران را به پایان رساندیم

سنتکام: موجی از حملات علیه ایران را به پایان رساندیم

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که حملات علیه ایران را با موفقیت به پایان رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که نیروهای این کشور موج جدیدی از حملات علیه ایران را با موفقیت به پایان رسانده‌اند.

سنتکام مدعی شد که این حملات مواضع وابسته به سپاه پاسداران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها، تأسیسات و تجهیزات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی را هدف قرار داده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین مدعی شده است که این حملات در پی «اقدامات اخیر سپاه پاسداران علیه کشتیرانی در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی در منطقه» انجام شده است.

کد مطلب 6934936

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
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      زدید؟پس بگیرید،زدید؟حالا وقت خوردنتونه،موشکها وپهبادها نوش جانتان،گوشت بشه بجان سربازان کودک کش آمریکایی!@@!
    • ادم IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
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      بله سنتکام جنایتکاران رییس جمهورجنایتکار وتروریستش دستور میگیره .وفقط بلده کودکان را هدف قرار بدهد و شادی مردم را تبدیل به عزا کنه.فقط بلده مدافعان برحق کشورمون را هدف قراربده.برای همین کار اومدن ازکیلومترهادورتر..ارتش بی اخلاق امریکا برای جنایتهایش حدومرزی نمی‌شناسه..ولی نیروهای مسلح کشورمون باتمام ایمان و در راستای دفاع از کشورجواب دندان شکن به انها دادند و خواهندداد.

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