سنتکام: موجی از حملات علیه ایران را به پایان رساندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که نیروهای این کشور موج جدیدی از حملات علیه ایران را با موفقیت به پایان رسانده‌اند.

سنتکام مدعی شد که این حملات مواضع وابسته به سپاه پاسداران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها، تأسیسات و تجهیزات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی را هدف قرار داده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین مدعی شده است که این حملات در پی «اقدامات اخیر سپاه پاسداران علیه کشتیرانی در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی در منطقه» انجام شده است.