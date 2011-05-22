13 هزار نفر از مداحان کشور عضو بنیاد دعبل خزاعی هستند

سید مرتضی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود افزود: بنیاد دعبل در سال 1384 با دستور مقام معظم رهبری کارش را شروع و در سه امور رفاهی، فرهنگی و آموزشی از مداحان حمایت می کند.

وی بیان کرد: این بنیاد قصد دارد در دو زمینه آموزشی و اطلاع رسانی خدمات خود را نسبت به مداحان بیشتر کند.

توکلی اظهار داشت: حمایت بنیاد دعبل نسب به جمعیت هر استان یکی نیست و به صورت متوسط این بنیاد با عموم مداحان در سراسر کشور ارتباط دارد.

مدیر عامل بنیاد دعبل خزاعی با بیان اینکه برای حمایت بیشتر از مداحان سامانه های اینترنتی هفت گانه تدارک دیده شده که تا آخر خرداد ماه به بهره برداری می رسد، گفت: مداحان می توانند از طریق این سامانه از امور فرهنگی، بانک شعر و نغمات استفاده کنند.

وی اضافه کرد: عموم سیاستگذاری و ماهیت این برنامه ریزی بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار هر ساله خود در روز ولات حضرت زهرا با جامعه مداحان بوده است.

توکلی در بخش دیگری در رابطه با چگونگی تحت پوشش قرار دادن بیمه مداحان گفت: دعبل خزاغی در هر استان دارای یک نماینده است که از افراد مورد اعتماد جامعه مداحی آن استان بوده و در بدو امر برای مداحان تشکیل پرونده می دهد.

وی اضافه کرد: در کنار نماینده، شورای مداحی متشکل از پنج عضو است که از این تعداد سه نفر باید هویت صنفی و کاری مداح متقاضی بیمه را تایید کند.

مدیر عامل بنیاد دعبل خزاعی تعداد افراد بیمه شده تامین اجتماعی در سطح کشور ا دو هزار نفر عنوان کرد و گفت: یک هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و یک هزار و 500 نفر نیز بیمه تکمیلی دارند.

توکلی افزود: مداحان بالای 60 سال نیز از دو روش پرداخت مستمری و گرفتن دفترچه خدمات درمانی رایگان حمایت می شود که در حال حاضر 500 نفر مستمری بگیر هستند.