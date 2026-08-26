غلامی: ۱۲۰ هزار تن کالا از ۳۵ کشور به استان مرکزی وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله غلامی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: گمرکات این استان در جنگ رمضان بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند و خدمات گمرکی به‌صورت مستمر ارائه شد.

وی افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری، حدود ۷۳ میلیون دلار کالا از طریق گمرکات استان مرکزی به ۶۵ کشور جهان صادر شده است که این آمار بیانگر ظرفیت قابل توجه استان در حوزه تجارت خارجی است.

غلامی تصریح کرد: افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکمنستان، عمده مقاصد صادراتی کالاهای استان مرکزی را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: انواع محصولات ساختمانی، مصنوعات و محصولات مصنوعی، شیرخشک و سایر کالاهایی که در استان تولید می‌شوند و قابلیت حضور در بازارهای خارجی دارند، از جمله اقلام عمده صادراتی استان هستند.

مدیرکل گمرک استان مرکزی تاکید کرد: گمرک کاوه و گمرک اراک از مبادی اصلی انجام امور گمرکی استان هستند و بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی از این مسیرها وارد استان مرکزی می‌شود.

وی از تداوم فعالیت گمرکات استان در شرایط جنگی و ثبت ۷۳ میلیون دلار صادرات در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت، ۱۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار نیز از ۳۵ کشور به استان وارد شده است.

غلامی بیان کرد: امارات متحده عربی، قطر، چین، ترکیه، عراق، آلمان، کره جنوبی، اتریش و ایالات متحده آمریکا از جمله مهم‌ترین کشورهای مبدأ واردات استان مرکزی در این مدت بوده‌اند.

مدیرکل گمرک استان مرکزی گفت: بخش عمده کالاهای وارداتی این استان را اقلام مرتبط با خطوط تولید، اتوبوس‌های برقی، انواع خودرو و کالاهای خوراکی و بهداشتی تشکیل می‌دهد.

وی افزود: استمرار فعالیت گمرکات استان مرکزی در شرایط دشوار اخیر، زمینه تداوم جریان تجارت خارجی و تأمین نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم کرده است.