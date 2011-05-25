به گزارش خبرگزاری مهر، رسول ملک فر در مراسم افتتاحیه اولین کارگاه آموزشی "آگاهی‌های سیاسی "مدیران و کارکنان هسته‌های گزینش کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی افزود: ملاک عمل هسته‌های گزینش باید تقوای الهی و حفظ منافع نظام جمهوری اسلامی باشد.

دبیر هیئت مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم افزود: گزینش کارکنان باید با شناخت کافی، بدون اعمال تنگ نظری و سلیقه‌های حزبی و جناحی باشد و افراد سالم و متخصص که اعتقاد و التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران دارند مورد تأیید قرار گیرند.

ملک فر با اشاره به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه "دانشگاه مبدأ تحولات جامعه است و اصلاح دانشگاه اصلاح جامعه است" گفت : امر گزینش در دانشگاه‌ها که برای کشور نیروی انسانی تربیت می‌کند امری بسیار حساس و مهم است لذا اصل شایسته‌سالاری همواره باید محور عملکرد هسته‌های گزینش دانشگاه‌ها باشد.

به گزارش مهر، محسن ضرغام - سرپرست دبیرخانه مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم نیز در این مراسم گفت: گزینش کارکنان امری حساس و مهم است و باید با دقت صورت گیرد و توصیه‌های وزیر علوم برای هسته‌های گزینش باید به سرعت و دقت عملیاتی شود که تسریع پیگری امور محوله و انجام بموقع و عادلانه گزینش کارکنان و انجام همکاری با هیئت‌های نظارت از جمله این توصیه‌هاست.

وی نظارت و بازرسی را دو محور اصلی برنامه دبیرخانه مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم عنوان کرد و گفت: تا کنون عمکرد هسته‌های گزینش تعدادی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت علوم مورد ارزیابی قرار گرفته و سعی بر این است تا پایان سال هسته‌های گزینش دانشگاه‌های سراسر کشور مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.