حجت‌الاسلام مفید سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت یاد و نام شهدای مدافع امنیت، اظهار کرد: نیروی انتظامی از جایگاه بسیار رفیع و پراهمیتی برخوردار است، چراکه نعمت امنیت زمینه تحقق بسیاری از دیگر نعمت‌های الهی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: مدافعان نیروی انتظامی در خط مقدم نظم و امنیت جامعه قرار دارند و حق بزرگی بر گردن مردم دارند؛ از تلاش‌ها و زحمات خالصانه فرماندهان و نیروهای انتظامی و سایر مدافعان امنیت قدردانی می‌کنیم.

سهرابی با اشاره به فداکاری نیروهای مسلح و انتظامی گفت: مدافعان امنیت با اقتدار، شجاعت و شهامت در مسیر تأمین امنیت کشور شهید می‌شوند و با صلابت و استواری از امنیت و آرامش مردم حراست می‌کنند.

توجه بیشتر به معیشت نیروهای مسلح

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به وضعیت نیروهای مسلح و انتظامی، تصریح کرد: دولتمردان باید در شرایط جنگی توجه بیشتری به معیشت نیروهای مسلح و انتظامی داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به برخورد با اخلالگران نظم و امنیت تأکید کرد و گفت: قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شود که برخورد با افرادی که امنیت و نظم جامعه را مختل می‌کنند، بازدارندگی لازم را داشته باشد.

آمادگی نیروهای مسلح مانع تصمیم دشمن شده است

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات سوخت در اروپا و آمریکا و همچنین برخی نظرسنجی‌ها و موضع‌گیری‌های اخیر دونالد ترامپ، اظهار کرد: دشمن به دنبال آغاز تهاجم به کشور است.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرایط مناسبی قرار ندارند و به دنبال اقدام فوری و کوتاه‌مدت علیه ملت ایران هستند تا به اهداف خود دست پیدا کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب گفت: آنچه تاکنون مانع تصمیمات دشمن شده، آمادگی نیروهای مسلح، انسجام ملی و حضور مردم در تجمعات شبانه است.

تغییر راهبرد دفاعی در صورت تجاوز دشمن

وی تأکید کرد: اگر دشمن دست به حماقت جدیدی بزند، جغرافیای جنگ فرامنطقه‌ای خواهد شد و راهبرد دفاعی به راهبرد تهاجمی تبدیل می‌شود.

سهرابی ادامه داد: قوای مسلح تا زمانی که تکلیف جنگ را یکسره نکنند، میدان را ترک نخواهند کرد و در دفاع از کشور و امنیت ملت ایران ایستادگی خواهند کرد.

حضور مردم، مانعی در برابر توطئه‌های دشمن

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد آشوب در کشور گفت: دشمن به دنبال ایجاد آشوب و بی‌ثباتی است و حضور مردم در تجمعات شبانه، خاری در چشم دشمن محسوب می‌شود.

سهرابی افزود: بانوان انقلابی در این عرصه از آقایان نیز سبقت گرفته‌اند و حضور پررنگ‌تری داشته‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب در پایان خاطرنشان کرد: با وجود توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن علیه ملت ایران، جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی با قدرت ظاهر شده است و ملت ایران در برابر هر تهدیدی که امنیت و عظمت کشور را هدف قرار دهد، ایستادگی خواهد کرد.