به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این روزها با گسترش مرزهای بین المللی و تغییر در معنای مسافت،کسب و کارها بیشتر از قبل در معرض دیده شدن هستند و این رشد مرهون ارتباطات بین المللی است. امروزه کسب و کارها و خدمات در حال رشد و نیز توسعه یافته این قابلیت را دارند که با حذف موانع فیزیکی معنای دیگری به حرفه و سازمان خود ببخشند.

تلفن اینترنتی پدیده ای جدید برای جریان ارتباطات بدون مرز است که شکاف بین ارتباطات و داده ها را پر می کند و باعث می شود که همیشه و هر جا در دسترس باشید. در این مقاله قصد داریم با نگاه تخصصی به حوزه تلفن اینترنتی ورود کرده و به سوالات کاربردی پاسخ دهیم.

تلفن اینترنتی چیست و چه کاربردی دارد؟

تلفن اینترنتی با نام اختصاری لاتین(VoIP) که کوتاه شده ی عبارت Voice over Internet Protocol به معنای انتقال صدا از طریق پروتکل اینترنت یا صدا از طریق IP ،نوعی از فناوری است که امکان انتقال داده های صوتی را با اتصال اینترنت فراهم می کند. تلفن ویپ (تلفن اینترنتی) به شما این اجازه را می دهد که با استفاده از قدرت اینترنت تماس های تلفن اینترنتی برقرار کنید و انعطاف پذیری بسیار بالایی در دریافت و برقراری تماس تجربه کنید و تمام این اتفاقات شگفت انگیز در یک فضای ابری رخ می دهد.

چرا از واژه انعطاف پذیری در این مقاله استفاده کردیم؟ قبل از پاسخ بهتر است به این سوالات خوب فکر کنید:

آیا کارمند دور کاری دارید؟

آیا در شغل شما سفر از موارد اجتناب ناپذیر است؟

آیا تا به حال نگران از دست دادن تماس با دفتر در حین خرید یا جلسات دیگر بوده‌اید؟

آیا شما هم به منسوخ شدن تلفن های سنتی فکر می کنید؟

حال با توجه به سوالات بالا بسیار راحت می توانیم از ضرورت وجود تلفن اینترنتی و برخورداری از مزایای آن صحبت کنیم و درک روشنی داشته باشیم.

نقش تلفن اینترنتی در توسعه ی کسب و کارها چیست؟

VoIP یک سرویس یکپارچه است که ارتباط را برای کسب و کار شما آسان‌تر و ساده‌تر می‌کند. این سرویس که با نام شماره تلفن مجازی نیز شناخته می شود ، شماره تلفنی است که به کاربر خاص اختصاص داده می شود و این سیستم شماره تلفن مجازی مستقل از مکان است . در این سیستم کد های تلفن هیچ اتباطی به کدهای منطقه ی محل زندگی کاربران ندارند و در واقع این امکان را فراهم می کنند تا کاربران بتوانند یک شماره تلفن با هر کد منطقه ای که می خواهند انتخاب کنند. این امر به افراد این امکان را می دهد تا فرصت حضور در مناطق مختلف را داشته باشند که بسیار سودآور است.

تلفن مجازی امتیاز شماره شما را با گذشت زمان و در طول جابه جایی های فیزیکی محیط کارتان را حفظ می کند و باعث می شود که همیشه مشتریان و کلاینت های خود را حفظ کنید و نگران جا به جایی نباشید چرا که تمام اطلاعات بازاریابی شما حفظ می شوند. در واقع با تلفن اینترنتی می توانید به راحتی محل کار خود را بدون دغدغه و استرس جا به جا کنید.

تلفن مجازی به دلیل استفاده از فضای ابری به راحتی قادر است تا به کاربران خود این امکان را فراهم کند که بتوانند تعداد کاربران و ویژگی‌های ارتباطی خود را در پاسخ به شرایط متغیر، بدون نیاز به اضافه کردن زیرساخت فیزیکی، افزایش یا کاهش دهند که بسیار حرفه ای به نظر می رسد.

تلفن اینترنتی هزینه استفاده بسیار کمتری نسبت به تلفن های آنالوگ و سنتی دارد چرا که در این نوع تلفن شما تنها به بستر اینترنت نیاز دارید تا بتوانید به راحتی تماس های خود را مدیریت کنید. علاوه بر این می توانید فقط با داشتن یک تلفن اینترنتی تماس خود را به گونه ای تنظیم کنید که یکی بعد از دیگری به چندین دستگاه زنگ بزنند و در این صورت هیچ تماسی را از دست نخواهید داد و حتی تماس افلاین داشته باشید.

با استفاده از تلفن اینترنتی می توانید تمام تماس های صوتی، ایمیل، کنفرانس ویدیویی، تمس های فوری و تمام اشکال ارتباطات درون و برون سازمانی را با یک هزینه اشتراک، ترکیب کرده و داشته باشید.

تمام مواردی که ذکر شد ما را به این سمت می برد که هر چه زودتر برای اینکه در کار و تخصص خود حرفه ای به نظر برسیم و کسب و کار ما رنگ و بوی تجاری بگیرد، تلفن اینترنتی را تهیه کنیم.

نحوه استفاده از تلفن اینترنتی چگونه است؟

در سیستم تلفن اینترنتی برای تماس ها و هدایت پیام ها از پروتکل اتصال اینترنت استفاده می شود، بنابراین به جای استفاده از سیم کشی های قدیمی تلفن و تماس های آنالوگ تنها کافی است از یک اتصال اینرنت برخوردار باشید و تماس های خود را با استفاده از تلفن اینترنتی هوشمند، تبلت ،لپ تاپ ، سیستم رایانه رومیزی یا تلفن ثابت دارای مبدل برقرار کنید. پس تنها یک اتصال پایدار اینترنت برای تماس ویپ کافیست و دیگر نیازی به تجهیزات سخت افزاری وجود ندارد. در ضمن باید اشاره کرد که هزینه ی تماس تلفن اینترنتی بسیار پایین تر از هزینه های مخابرات است.

یک توصیه حرفه ای

اگر کسب و کار جدیدی دارید که به تازگی شروع کرده اید و در اصطلاح نوپا هستید ، اگر دارای تخصص و تجربه هستید و به صورت تیم دورکاری فعالیت می کنید و هنوز دفتر کاری و شرکت مستقر ندارید، حتی اگر به دنبال ارتقا حرفه ای شغل خود هستید و می خواهید با بالاترین کیفیت ارتباطات خود را گسترش دهید پس زمان آن رسیده است که هر چه زودتر تلفن اینترنتی خریداری کنید. در دنیای امروز هر کسب و کاری بتواند زودتر خود را با تکنولوژی وفق بدهد از رقبای خود پیشی خواهد گرفت.توسعه کسب و کار امروز به توسعه و استفاده بهتر از ابزارهای ارتباطی دقیق و سریع وابسته است و مشتری در سریعترین زمان ممکن می تواند به پشتیبانی محصول دسترسی داشته باشد.

تلفن اینترنتی را از کجا خریداری کنیم؟

حال که دریافتید تلفن اینترنتی چه جایگاهی دارد و چه نقشی را می تواند در توسعه کسب و کار شما ایفا کند، پس بهتر است هر چه زودتر دراولین فرصت نسبت به خرید آن اقدام کنید اما موضوع مهمی که وجود دارد این است، با توجه به اینکه تمام جریانات و ارتباطات اعم از داده ها و پیام ها و تماس در فضای ابری و بر پایه اینترنت شکل می گیرد امکان وجود گپ و بد افزار و ویروس زیاد است پس باید در انتخاب شبکه ی مورد نظر برای خرید تلفن اینترنتی خیلی دقت و وسواس به خرج داد. الو ۰۲۱ به آدرس اینترنتی alo۰۲۱.com سال هاست با سابقه ای درخشان در این زمینه فعالیت می کند و آماده خدمت رسانی به تمام مشتریان از سراسر جهان است. پس کافیست به ما اعتماد کرده و توسعه خود را به ما بسپارید.

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