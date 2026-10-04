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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

شرکت‌های دارویی برای تأمین اقلام مهر ماه اقدام کنند

شرکت‌های دارویی برای تأمین اقلام مهر ماه اقدام کنند

مدیرکل دارو، با تأکید بر جلوگیری از اختلال در دسترسی بیماران‌ به دارو، گفت: شرکت‌های دارویی باید نسبت به تأمین به‌ موقع داروهای مشمول پایش در مهر ماه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبدالهی‌اصل اظهار داشت: شرکت‌های دارویی که داروهای ثبت‌شده مشمول پایش را در اختیار دارند و موجودی کافی آن‌ها در شبکه توزیع قرار دارد، باید موجودی فرآورده‌های خود را در سامانه‌های مربوط ثبت و شناسه‌گذاری کنند تا وضعیت واقعی تأمین دارو به‌صورت دقیق قابل پایش باشد.

وی افزود: در صورتی که شرکت‌ها موجودی کافی خود را در مهلت تعیین‌شده ثبت و اعلام نکنند، تأمین آن اقلام از مسیر شرکت‌های فوریتی دنبال خواهد شد تا دسترسی بیماران با اختلال مواجه نشود.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در فرآیند پایش تأمین دارو، وضعیت موجودی شرکت‌های پخش و روند تغییر ذخایر دارویی در ماه‌های اخیر بررسی می‌شود و کاهش مستمر موجودی می‌تواند به‌عنوان نشانه احتمال کمبود مورد توجه قرار گیرد.

عبداللهی‌اصل درباره واردات دارو از هند نیز گفت: واردات دارو از این کشور باید مطابق فرآیندهای مصوب سازمان غذا و دارو انجام شود و شرکت‌های متقاضی پیش از ورود فرآورده، مجوزهای لازم برای ثبت و واردات را دریافت کنند.

وی همچنین تأکید کرد: شرکت‌هایی که مجوز واردات فوریتی دریافت کرده‌اند، باید در مهلت‌های تعیین‌شده مراحل دریافت کد IRC و ترخیص دارو را انجام دهند تا فرآیند تأمین با تأخیر مواجه نشود.

عبداللهی‌اصل ادامه داد: اطلاعات مربوط به پیش‌بینی تأمین و وضعیت مجوزهای قبلی شرکت‌ها باید به‌صورت منظم و دقیق ارائه شود و این اطلاعات یکی از مبناهای تصمیم‌گیری درباره نیاز به صدور مجوزهای جدید واردات فوریتی است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که برای تأمین دارو درخواست جدید ارائه می‌کنند، باید وضعیت تأمین مجوزهای قبلی خود را به‌صورت شفاف اعلام کنند و حداقل توانایی تأمین نیاز یک ماه از داروی مورد درخواست را داشته باشند.

عبداللهی‌اصل تأکید کرد: هدف از اجرای این فرآیند، پایش مستمر موجودی، پیشگیری از کمبود و اطمینان از استمرار دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز است و شرکت‌های دارویی باید اطلاعات تأمین خود را دقیق و به‌روز در اختیار سازمان قرار دهند.

کد مطلب 6967325
حبیب احسنی پور

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