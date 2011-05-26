طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست روز سه شنبه برای ارائه پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون کشاورزی حاضر شدند.



در این جلسه 12 پرسش پیرامون عملکرد این سازمان از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

محمد جواد محمدی‌زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه شاعری معاون انسانی و صدوق معاون محیط طبیعی این سازمان در جلسه شرکت داشتند.



یکی از نکات مبهمی که باعث ایجاد سؤال برای نمایندگان مجلس شده بود، مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با برخی از مصوبات و برنامه‌ها بود. این‌که این سازمان از سال 80 تا سال 90 چه بخشی ازدرخواست‌های مرتبط با صنایع را رد کرده از جمله محورهای جلسه بود.



همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستند تا درباره علت مرگ ببر نر توضیحاتی را ارائه کند.



پس از ارائه استدلال‌های محمدی‌زاده و معاونانش، تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست در کمیسیون کشاورزی مجلس رأی نیاورد.



مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره مخالفتشان با پروژه پالایشگاه بهشهر اعلام کردند که اگر مخالفتی با این پروژه صورت گرفته به این دلیل بوده که استانداردهای زیست محیطی رعایت نشده و مکان مورد نظر در نزدیکی دریا و جنگل قرار دارد.



همچنین در زمینه مرگ ببر نر توضیحاتی داده مبنی بر این‌که ببر نر تنها به دلیل بیماری مشمشه و استفاده از گوشت آلوده تک‌سمی‌ها از بین رفته است و این موضوع از طریق مراجع قضایی در دست پیگیری است داده شد.

