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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

اکران عمومی پنج فیلم انیمیشن در سینما سپیده

فردا یکشنبه هشتم خرداد و به مدت سه ‌روز، پنج فیلم کوتاه انیمیشن در سالن شماره 2 سینما سپیده اکران عمومی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه این هفته‌ اکران عمومی فیلم‌های انیمیشن در سینما سپیده، فیلم‌های "ابر صورتی" مسعود قدسیه، "عکس" مریم خلیل‌زاده، "قفس" وحید نصیریان، "خرمالو" فرشید شفیعی و "قصه کوچک ما" آمنه اسلامی در سالن شماره 2 این سینما روی پرده خواهند رفت.

علاقمندان سینمای انیمیشن به منظور تماشای این آثار می‌توانند در چهار سانس بعد از ظهر (13، 15، 17،19) روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه این هفته هشتم تا 10 خردادماه به سالن شماره 2 "سینما سپیده" واقع در خیابان انقلاب، نبش خیابان وصال شیرازی مراجعه کنند.

ضمن اینکه حضور دانشجویان، خبرنگاران، اعضای صنوف خانه‌سینما، آسیفا و کانون فیلم سینما حقیقت در تمام نمایش‌های سالن شماره 2 سینما سپیده، با ارائه کارت شناسایی رایگان است.

کد مطلب 1322317

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