کاهش کیفیت هوا در استان مرکزی تا روز شنبه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی استان مرکزی نشان میدهد با تقویت جریانات شرقی و وزش باد در بیابانهای کویر مرکزی کشور و بخشهایی از استان، احتمال خیزش و انتقال گردوخاک به این استان طی روزهای آینده افزایش مییابد.
بر این اساس، در برخی ساعات بهویژه بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد همراه با خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان مرکزی پیشبینی شده که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی شود.
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی با توجه به این شرایط، هشدار سطح زرد شماره ۲۶ را درباره مخاطرات ناشی از کاهش کیفیت هوا صادر کرده و از شهروندان، بهویژه گروههای حساس، خواسته است از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
همچنین به دلیل وجود رطوبت در لایههای میانی جو، آسمان استان مرکزی تا روز شنبه کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، بهویژه بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام هواشناسی، طی این مدت احتمال وقوع رگبارهای خفیف و بسیار پراکنده نیز در برخی مناطق جنوبغرب استان، بهویژه ارتفاعات این نواحی، دور از انتظار نیست
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