۷ کشته بر اثر تیراندازی در یک مدرسه در تایلند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، بر اثر تیراندازی در مدرسه ای در شمال شهر بانکوک، پایتخت تایلند، دست کم ۷ نفر کشته و ۳۰ تن هم زخمی شدند.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، این ۷ نفر عبارتند از سه معلم، سه دانش آموز و دانشآموز مسلح مظنون به تیراندازی.
برخی گزارشها اعلام کردهاند که مأموران پلیس، عامل این تیراندازی را با شلیک گلوله کشتهاند، در حالی که برخی دیگر گزارش دادند او با خودکشی جان باخته است.
رسانههای محلی به نقل از مقامهای مسئول بانکوک گزارش دادند که عامل تیراندازی یک نوجوان بوده، ولی به انگیزه او از این اقدام اشاره ای نشده است.
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