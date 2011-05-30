70 میلیارد ریال برای احداث جاده نیر – میانه اختصاص یافت

حجت الاسلام سید کاظم موسوی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار عملیات اجرایی پروژه احداث بزرگراه نیر - میانه تا پایان سال جاری آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی این مسیر به پایان رسیده است، اضافه کرد: فاز اول این طرح در مسیر فرعی "کریق" – "آرموداق" بزودی آغاز و اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه طول این مسیر فرعی در مجموع 38 کیلومتر است، ابراز داشت: 20 کیلومتر آن به صورت خاکی و 18 کیلومتر به صورت راه روستایی آسفالته نیاز به بهسازی دارد.

وی افزود: با تحقق این پروژه مسیر اردبیل - میانه به 90 کیلومتر کاهش خواهد یافت که کمتر از طول جاده در دست احداث اردبیل، سرچم و میانه خواهد بود.

موسوی محرومیت زدایی از منطقه، اتصال دو استان اردبیل و آذربایجانشرقی با محور ارتباطی جدید، تسهیل در حمل و نقل محصولات کشاورزی و... را از جمله مهمترین ویژگیهای احداث بزرگراه نیر – میانه عنوان کرد.

وی همچنین از اخذ اعتباری بالغ بر 430 میلیارد ریال برای این استان در لایحه بودجه سال 90 خبر داد و تصریح کرد: این اعتبار به صورت ویژه بوده و جزو اعتبارات ملی و استانی مصوب شده برای سال جاری محسوب نمی شود.

به گفته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین از این رقم 75 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های راهسازی و آبرسانی شهرستان نیر، چهار هزار میلیارد ریال برای احداث کانال آب سد سرخاب و هزار میلیارد ریال نیز برای احداث قنوات اختصاص یافته است.

وی در پایان از آغاز عملیات احداث شبکه گازرسانی به 9 روستای بخش کورائیم طی سال جاری خبر داد.

