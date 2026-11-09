به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی، مدیرکل شیلات استان بوشهر عصر دوشنبه به همراه طیبه دهاز معاون آبزی‌پروری شیلات استان و فرهاد کنیه رئیس گروه پرورش میگوی شیلات، از مزارع پرورش میگوی سایت شیف بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت مزارع پس از بارندگی‌های شدید روز گذشته، ارزیابی شرایط تولید و روند برداشت میگوی پرورشی و همچنین بررسی مسائل و دغدغه‌های بهره‌برداران انجام شد.

عقیل امینی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و کارشناسان در کنار تولیدکنندگان اظهار کرد: پایش مستمر مزارع پرورش میگو به‌ویژه در شرایط خاص جوی، از اولویت‌های مهم شیلات استان است و باید با بررسی دقیق شرایط موجود، تصمیمات کارشناسی و اقدامات مدیریتی متناسب برای حفظ پایداری تولید اتخاذ شود.

استمرار فعالیت مزارع پرورشی

وی افزود: صنعت پرورش میگو یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و تولیدی استان بوشهر است و صیانت از دستاوردهای این صنعت، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و حفظ اشتغال ایجادشده، به نظارت مستمر و تعامل نزدیک مجموعه شیلات با تولیدکنندگان نیاز دارد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت مزارع پرورشی تصریح کرد: شرایط جوی می‌تواند بر روند تولید و عملیات برداشت اثرگذار باشد؛ از این رو لازم است وضعیت مزارع به‌صورت مستمر رصد شود و اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات احتمالی و جلوگیری از خسارت به سرمایه فعالان این بخش در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این بازدید، وضعیت استخرهای پرورشی، شرایط مزارع پس از بارندگی، روند عملیات برداشت و فعالیت بهره‌برداران مورد بررسی قرار گرفت. مدیرکل شیلات استان همچنین با گفت‌وگو با فعالان این سایت، در جریان آخرین وضعیت تولید و مسائل اجرایی برداشت میگوی پرورشی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در جریان بازدید بر آمادگی مجموعه‌های فنی و اجرایی، پایش شرایط محیطی مزارع، مدیریت اصولی عملیات برداشت و استفاده از ظرفیت کارشناسی شیلات برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از تغییرات جوی تأکید شد.

صنعت پرورش میگو از بخش‌های مهم اقتصاد دریامحور استان بوشهر به شمار می‌رود و تداوم تولید در این بخش، علاوه بر حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، در تثبیت اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق ساحلی نقش دارد. از این رو، رصد شرایط مزارع در مقاطع حساس تولید و برداشت، به‌ویژه پس از بارندگی‌های شدید، اهمیت ویژه‌ای دارد.