کشتی تفریحی "بن علی" در ایتالیا مصادره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس ایتالیا از مصادره یک کشتی تفریحی متعلق به "زین العابدین بن علی" خبر داد.

یک سخنگوی پلیس مالی ایتالیا امروز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: این کشتی تفریحی 14 متری به ارزش یک میلیون یورو در جزیره لامپدوسا مصادره شده است.

به گفته وی، کشتی متعلق به بن علی به زودی به دولت تونس تحویل داده خواهد شد. این اقدام در راستای درخواست تونس برای مصادره اموال و داراییهای 47 نفر از سران رژیم سابق این کشور در اروپا انجام می شود.