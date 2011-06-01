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۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

کشتی تفریحی "بن علی" در ایتالیا مصادره شد

کشتی تفریحی "بن علی" در ایتالیا مصادره شد

دولت ایتالیا یک کشتی تفریحی متعلق به دیکتاتور مخلوع تونس را مصادره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس ایتالیا از مصادره یک کشتی تفریحی متعلق به "زین العابدین بن علی" خبر داد.

یک سخنگوی پلیس مالی ایتالیا امروز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: این کشتی تفریحی 14 متری به ارزش یک میلیون یورو در جزیره لامپدوسا مصادره شده است.
 
به گفته وی، کشتی متعلق به بن علی به زودی به دولت تونس تحویل داده خواهد شد. این اقدام در راستای درخواست تونس برای مصادره اموال و داراییهای 47 نفر از سران رژیم سابق این کشور در اروپا انجام می شود.
 
امروز همچنین سخنگوی وزارت دادگستری تونس از مسدود کردن اموال و دارایی های دیکتاتور مخلوع این کشور و خانواده وی از سوی قطر خبر داد.

شایان ذکر است که زین العابدین بن علی پس از انقلاب مردم این کشور در سال گذشته که جرقه آن را جوان دستفروشی به نام" البوعزیزی" زد به عربستان سعودی فرار کرد.
کد مطلب 1326892

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