حضور ۸۴۰ نفر در آزمون سراسری کنکور در شهرستان رزن

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برگزاری آزمون سراسری در شهرستان رزن ظهر یکشنبه با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، انتظامی، امدادی و خدماترسان برگزار شد و در آن بر تامین زیرساختهای لازم، مدیریت ترافیک و آمادگی دستگاهها برای برگزاری مطلوب آزمون تاکید شد.
در این نشست با اشاره به قرار گرفتن محل برگزاری آزمون در مجاورت محور اصلی شهرستان موضوع مدیریت ترافیک و تامین امنیت تردد داوطلبان و خانوادههای آنها از مهمترین محورهای مورد بررسی عنوان شد.
همچنین بر ضرورت پایدار بودن خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و اینترنت در روزهای برگزاری آزمون تاکید شد و دستگاههای خدماترسان اعلام کردند آمادگی لازم برای جلوگیری از بروز اختلال در این بخشها را خواهند داشت.
در این جلسه مقرر شد برای شرایط احتمالی مانند قطعی برق یا آب، سناریوهای مدیریت بحران پیشبینی شود و تجهیزات پشتیبان از جمله موتور برق در محل آزمون در دسترس باشد.
همچنین استقرار نیروهای اورژانس، هلالاحمر و آتشنشانی در محل برگزاری آزمون و پیشبینی خودروهای امدادی از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود. دانشگاه پیام نور رزن به عنوان محل برگزاری آزمون تعیین شده و هماهنگیهای لازم برای برگزاری آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام گرفته است.
در این نشست همچنین بر هماهنگی با پلیس راه و دستگاههای انتظامی برای مدیریت ترافیک، کنترل مسیرهای ورودی و خروجی دانشگاه و جلوگیری از ایجاد گره ترافیکی در زمان ورود و خروج داوطلبان تاکید شد.
در ادامه این نشست آماری از داوطلبان آزمون سراسری در شهرستان رزن ارائه شد که براساس آن ۸۴۰ نفر در آزمون شرکت خواهند کرد و از این تعداد ۳۳۲ نفر مربوط به گروه علوم انسانی، ۲۱۷ نفر گروه علوم تجربی، ۷۴ نفر گروه هنر، ۴۵ نفر گروه زبان و ۸۴ نفر گروه فنی اعلام شد.
همچنین بخشی از ظرفیت داوطلبان را فرهنگیان تشکیل میدهند و تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون در نوبتهای مختلف پیشبینی شده است.
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