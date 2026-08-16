مادر شهیدان چنگیزی آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفدریان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حاجیه صفیه پاشایی مادر شهدای والامقام «ایرج، ارسلان و سعید چنگیزی» و همسر جانباز گرانقدر رستم چنگیزی پس از سال‌ها مجاهدت در راه دین و وطن چشم از جهان فروبستند.

وی با اشاره به سوابق فعالیت‌های این مادر شهید در دوران دفاع مقدس گفت: این مادر بزرگوار از بانوان مجاهد و انقلابی بود که در هشت سال جنگ تحمیلی با تلاش بسیار و به‌صورت آتش‌به اختیار در تامین مایحتاج جبهه از جمله پخت نان و بافت لباس برای رزمندگان ایفای نقش داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان در ادامه با اعلام جزئیات مراسم تشییع و ترحیم افزود: مراسم تشییع پیکر این مادر گرانقدر روز دوشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۱۰ صبح و مراسم ترحیم ایشان ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در مسجد صاحب‌الزمان روستای شورین برگزار خواهد شد.

وی افزود: شهید سعید چنگیزی متولد ۱۳۴۳ در سال ۱۳۶۲ در چنگوله، شهید ایرج چنگیزی متولد ۱۳۳۴ در سال ۱۳۶۲ در حاجی عمران عراق و شهید ارسلان چنگیزی متولد ۱۳۴۰ در سال ۱۳۶۵ در جزیره مجنون عراق به شهادت رسیده‌اند و همچنین پدر این شهیدان عزیز نیز در سال ۱۳۹۷ به شهادت رسیده بود.