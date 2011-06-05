قتلگاه شهدای 15 خرداد 42 در پل باقرآباد گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان ورامین و خانواده‌های شهدای 15 خرداد 1342 برگزار شد، مردم با نثار شاخه‌های گل بر روی پل باقرآباد که محل شهادت و زخمی شدن دهها نفر در این روز تاریخی است، یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند.

مردم با پای پیاده از مسجد شهرک آزادیه به سوی پل باقرآباد حرکت کردند و یاد و خاطره شهدا و جاویدالاثرهای این قیام خونین را گرامی داشتند.

شش سال است که راس ساعت 17 که ساعت گلوله باران و قتل عام وحشیانه مردم شریف شهرستان ورامین در 15 خرداد 42 است، این مراسم گلباران انجام می‌شود.

این مراسم توسط ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) و شهدای 15 خرداد شهرستان ورامین به مسئولیت بخشداری قرچک برگزار شد.

در این مراسم باشکوه، جمعی از شاهدان عینی قیام خونین 15 خرداد 42 نیز به بیان خاطرات خود پرداختند و اشعار و مداحی در وصف شهدای این قیام قرائت شد.