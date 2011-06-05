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۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

قتلگاه شهدای 15 خرداد 42 در پل باقرآباد گلباران شد

قتلگاه شهدای 15 خرداد 42 در پل باقرآباد گلباران شد

ورامین - خبرگزاری مهر: همزمان با سالگرد کشتار خونین کشاورزان و کارگران کفن‌ پوش شهرستان ورامین در 15 خرداد 42، قتلگاه شهدای این قیام تاریخی در باقرآباد قرچک گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان شهرستان ورامین و خانواده‌های شهدای 15 خرداد 1342 برگزار شد، مردم با نثار شاخه‌های گل بر روی پل باقرآباد که محل شهادت و زخمی شدن دهها نفر در این روز تاریخی است، یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند.

مردم با پای پیاده از مسجد شهرک آزادیه به سوی پل باقرآباد حرکت کردند و یاد و خاطره شهدا و جاویدالاثرهای این قیام خونین را گرامی داشتند.

شش سال است که راس ساعت 17 که ساعت گلوله باران و قتل عام وحشیانه مردم شریف شهرستان ورامین در 15 خرداد 42 است، این مراسم گلباران انجام می‌شود.

این مراسم توسط ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) و شهدای 15 خرداد شهرستان ورامین به مسئولیت بخشداری قرچک برگزار شد.

در این مراسم باشکوه، جمعی از شاهدان عینی قیام خونین 15 خرداد 42 نیز به بیان خاطرات خود پرداختند و اشعار و مداحی در وصف شهدای این قیام قرائت شد.

کد مطلب 1328218

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