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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۳

اعلام جزییات تازه‌ترین کنسرت «پازل» با چند تغییر مهم

اعلام جزییات تازه‌ترین کنسرت «پازل» با چند تغییر مهم

گروه «پازل» بیست و دوم خرداد در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی جدیدترین کنسرت خود را روی صحنه خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، «پازل بند» که فعالیت‌های رسمی خود را از سال ۱۳۹۵ با رونمایی خبرساز از آلبوم «قایق کاغذی» در برج میلاد آغاز کرد، جدیدترین کنسرت خود را در تاریخ ۲۲ خرداد با چند تغییر مهم روی صحنه خواهد برد.

علی رهبری و آرین بهاری ۲ عضو «پازل بند» هستند که به تهیه‌کنندگی راشد صفری در سالن میلاد نمایشگاه تهران کنسرت خود را برگزار خواهند کرد.

«پازل بند» در سال‌های اخیر فعالیت‌های مستقل خود را از سر گرفته و قرار است این فعالیت‌ها پس از اجرای تهران به انتشار آثار جدید ختم شود.

علی رهبری خواننده «پازل» درباره کنسرت تهران معتقد است کنسرت ۲۲ خرداد برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و ما مدت‌ها است با چند گروه مختلف درباره موضوع پرفورمنس در حال مذاکره و تمرین هستیم. البته نتیجه این تمرین و مذاکره‌ها را در کنسرت تهران رونمایی خواهیم کرد که تغییراتی جدی در کلیت کنسرت را شامل می‌شود.

بلیت فروشی کنسرت «پازل» در سامانه «ملوتیک» آغاز می‌شود.

کد مطلب 6124640
علیرضا سعیدی

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