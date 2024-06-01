تشنج در دیدار اسکاتلند-اسرائیل/ اعتراض نمادین به حمله به رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پیش از آغاز دیدار تیمهای فوتبال زنان اسکاتلند و اسرائیل در انتخابی یورو ۲۰۲۵، یکی از تماشاگران در اقدامی اعتراضی علیه حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به رفح، خود را با غل و زنجیر به تیرک دروازه بست.
براساس گزارش ایتیوی نیوز، جو دیدار اسکاتلند-اسرائیل به دلیل جنگ غزه و حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب غزه، به شدت امنیتی بود. تماشاگر ۱۹ ساله معترض نیز با ورود به زمین و بستن خود به تیرک دروازه، شرایط امنیتی را تشدید کرد.
همچنین پس از آغاز بازی نیز، تیم اسرائیلی با نمایش تیشرتهایی به ناتوانی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آزادی اسرای نزد حماس، اعتراض کردند.
در این بین، صدها نفر بیرون از ورزشگاه محل برگزاری دیدار، با به دست داشتن پرچم فلسطین و تابوتهای نمادین، جلوه گستردهتری از اعتراض و خشم عمومی نسبت به جنگ جاری در غزه و حملات وحشیانه اشغالگران به رفح را به نمایش گذاشتند.
رژیم صهیونیستی حملات بیرحمانه خود علیه غزه را از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز و به قطعنامه سازمان ملل درباره برقراری آتشبس فوری بیتوجهی کرده است. در جریان جنگ بیش از ۲۳۰ روزه غزه، تاکنون بالغ بر ۳۶ هزار و ۲۰۰ فلسطینی که عمده آنها زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیدهاند. اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری، به اتهام نسلکشی در حال محاکمه است و این نهاد بهتازگی به تلآویو دستور داده است تا عملیات در رفح را متوقف کند.
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