دوره های آموزشی ویژه رانندگان تاکسی فرودگاه رشت برگزار شد

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف آشنایی بیشتر رانندگان تاکسی فرودگاه رشت از جاذبه های گیلان، پتانسیل های سرمایه گذاری استان و نحوه رفتار با مسافران هوایی، دوره های آموزشی با عناوین تشریفات بازاریابی، گیلان شناسی و الگوهای رفتاری در سالن همایش فرودگاه رشت از دوشنبه 16 خرداد ماه سال جاری آغاز شده است.

وی همچنین به اهمیت این دوره ها برای فرودگاه رشت اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجائیکه مسافران هوایی از اقشار تاثیر گذار جامعه هستند نحوه برخورد رانندگان تاکسی فرودگاه می تواند معرف ظرفیت های استان در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادی گیلان و فرودگاه سردار جنگل باشد که فرودگاه رشت با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان این دوره ها را برگزار می کند.

مدیرکل فرودگاه گیلان به تعداد رانندگان تاکسی فرودگاه رشت اشاره کرد و گفت: بر اساس اسامی که سازمان تاکسیرانی رشت در اختیار این فرودگاه قرار داده 70 نفر از رانندگان تاکسی فرودگاه رشت در این دوره های آموزشی مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: برای رانندگانی که این دوره های آموزشی را طی کنند از سوی ادارات کل فرودگاه سردار جنگل و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گواهینامه صادر خواهد شد.

رضوانی به نخستین جلسه این دوره اشاره کرد و یادآور شد: امروز دوره آموزشی گیلان شناسی ازسوی یکی از کارشناسان ارشد گردشگری تدریس شد که شواهد نشان از علاقه مندی رانندگان است و به نظر می رسد تناوب این آموزش در شناخت رانندگان تاکسی فرودگاه رشت از گیلان تاثیر گذار خواهد بود و در روزهای 18 و 19 خرداد ماه سال جاری به ترتیب دوره های تشریفات بازاریابی و الگوهای رفتاری تدریس می شود.