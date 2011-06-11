شناسایی 40 گونه خزنده در قم/ خطر انقراض2 گونه خزنده

سید احمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که تا کنون در حدود 200 گونه خزنده در کشور شناسایی شده است اظهار داشت: این خزندگان در کلاسه‌های مارمولک‌ها، مارها، دوزیستان و لاک پشتها تقسیم بندی می‌شوند.



وی تصریح کرد: کشور ما از نظر دارا بودن تنوع خزندگان جایگاه خوبی در دنیا دارد به طوری که تنوع خزندگان کل قاره اروپا کمتر از کشور ایران است.



شفیعی با بیان این که خزندگان موجودات باارزشی هستند گفت: برای مثال مار به عنوان یکی از خزندگان، سنبل داروسازی است اما متاسفانه خزندگان در بین مردم مغفول واقع شده اند.



تهیه بانک ژن از خزندگان در استان قم



وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بر اساس پایشی که در مورد خزندگان استان قم انجام گرفته و خروجی آن به صورت اطلس خزندگان استان به چاپ رسیده و در اختیار جامعه علمی کشور و همچنین مردم قرار گرفته است، 40 گونه از 200 گونه خزنده ای که در کشور زیست می کنند، در قم هستند که از آنها بانک ژن نیز تهیه شده است.



کارشناس مسئول طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم یادآور شد: با توجه به این که مساحت قم یک درصد از مساحت کل کشور را شامل می شود، وجود 40 گونه از 200 گونه خزنده شناسایی شده در کشور در این استان نشان دهنده این است که استان قم از لحاظ زیستگاه این گونه جانوری دارای جایگاه خوبی است.

امکان احراز دو گونه خزنده جدید کشور در قم



وی با اشاره به طرح پایشی که در مورد خزندگان در استان قم صورت گرفته است اضافه کرد: در جریان این طرح پایش دو گونه جدید خزنده کشور در قم شناسایی شد که در حال انجام مطالعه بر روی آنان هستیم که برای صحبت کردن بیشتر در مورد آنها ابتدا باید این موضوع به تایید برسد و در سطح جهانی درباره آنها مقاله ارائه گردد.



منطقه کویر و حوض سلطان قم زیستگاه خزنده ای به نام بزمجه



شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به گونه هایی از خزندگان در حال انقراض در استان قم اشاره کرد و گفت:‌ بزمجه از کلاسه مارمولک ها و بزرگترین مارمولک ایران می باشد که زیستگاه عمده آن در استان قم، در منطقه کویر و حوض سلطان است اما متاسفانه این گونه در قم با تهدید رو به رو است.



وی با اشاره به دلایل تهدید و خطر انقراض این نوع خزنده در طبیعت بیان داشت: بزمجه دارای طولی در حدود یک متر و 70 سانتی متر است و همین هیکل بزرگ نیز باعث شده تا مردم در صورت مشاهده به شدت با آن برخورد و اقدام به کشتن آن کنند.

خطر انقراض مار شاخدار در قم



کارشناس مسئول طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم همچنین به گونه دیگر در خطر انقراض در استان قم اشاره کرد و اظهار داشت: ‌خزنده ای به نام افعی شاخدار از گونه مارها که از گونه های ارزشمندی است در استان قم در خطر انقراض قرار دارد.



وی با تاکید بر این که باید در مورد این گونه مار توجه بیشتری صورت گیرد، یادآور شد: این گونه از مارها حتی در تاریخ چند هزار ساله قم نیز جایگاه خاصی داشته اند و این را می شود از تصاویر این نوع مارکه بر روی ظروف سفالینه و آثار بستانی کشف شده در قم،نقش بسته است پی برد.