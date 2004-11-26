موسويان : نسخه حاضر بخش قابل توجهي از خواسته هاي ايران را تامين كرد // جديدترين پيش نويس به روح توافقات پاريس نزديك است // مكانيزم ماشه مخفي در متن وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين ، حسين موسويان در جمع خبرنگاران گفت : در اين متن تعليق غني سازي داوطلبانه خوانده شده و بر اعتمادساز بودن و نيز عدم الزام حقوقي آن كه در توافق پاريس آمده بود ، تاكيد شده است.

وي افزود : در پيش نويس حاضر تصويب پروتكل الحاقي نيز اعتمادساز و داوطلبانه قيد شده است.

موسويان با اشاره به اينكه در تمام 3 نسخه منتشر شده از محورهاي مورد نظر اروپا ، از تخلفات گذشته جمهوري اسلامي سخن به ميان آمده است ، تاكيد كرد : با اين وجود در نسخه آخر ، مقطع زماني اكتبر به صراحت قيد شده ؛ اما بهتر بود كه به تخلفات گذشته اشاره اي نمي شد ؛ اما بايد توجه داشت كه شوراي حكام از اين پس ديگر هيچ گاه نمي تواند به اين تخلفات بازگردد و دوباره آنها را مطرح سازد.

وي تاكيد كرد : عدم انحراف ايران در فعاليت هاي هسته اي اش در تمام متن ها مورد تاكيد قرار گرفته و در نسخه آخر، حق كشورها در استفاده از تكنولژي صلح آميز هسته اي مورد اشاره قرار گرفته است.

سخنگوي هيات مذاكره كننده جمهوري اسلامي در پرونده هسته اي افزود : با وجود اينكه انتقاداتي در زمينه بند خاصي كه از آن به عنوان اعمال مكانيزم « ماشه مخفي» ياد مي شود وارد است ، اما به صراحت تاكيد مي كنم كه به هيچ عنوان تعبير « مكانيزم ماشه مخفي » از اين متن استنباط نمي شود.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين ، موسويان در ادامه اظهار داشت : در اين متن بر اين اصل كه تمامي بازرسي ها در چارچوب پروتكل خواهد بود تاكيد شده است.

وي افزود : خروج پرونده هسته اي كشورمان از دستور كار شوراي حكام هم در اين متن وجود دارد.

موسويان افزود : متاسفانه در اين پيش نويس از توليد UF6 توسط جمهوري اسلامي انتقاد شده كه ما معتقديم اين فعاليت در زماني كه صورت گرفته ، در چارچوب تعريف آژانس نمي گنجيد.

سخنگوي هيات مذاكره كننده جمهوري اسلامي در پرونده هسته اي در پايان گفت : در متن حاضر توافقات كشورمان با اروپا در پاريس به رسميت شناخته شده كه بدين ترتيب تعهدات 3 كشور نيز در روابط في مابين لحاظ خواهد شد.