ابراز نگرانی شورای امنیت از اوضاع یمن/ دزدی یک میلیارد دلاری از بیت المال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته از اوضاع کنونی یمن به شدت ابراز نگرانی کرد.

این شورا تمامی طرف های ذیربط در یمن را به خویشتن داری و مشارکت در گفتگوهای سیاسی فراگیر تشویق و از طرح دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای اعزام تیم بازرسی به یمن طی هفته آینده استقبال کرد. این تیم متشکل از 3 نفر است و برای بررسی وضعیت حقوق بشر در یمن به مدت 10 روز راهی این کشور خواهد شد.

الجزیره نیز به نقل از حزب مخالف الوحدوی الناصری گزارش داد که طی عملیاتی 45 میلیون دلار از اموال مقامات یمن به خارج از کشور قاچاق شده است.

بنا بر اعلام منابع آگاه، مسئولان مغرب یک مهماندار شاغل در خطوط هوایی یمن را بازداشت کرده اند که مبلغی به ارزش 45 میلیون دلار با خود به همراه داشته است. این مبلغ متعلق به یکی از مسئولان بلندپایه هواپیمایی یمن است.

این مبلغ در چارچوب قاچاق اموال عمومی ملت یمن توسط مسئولان رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح صورت می گیرد که بنا بر اعلام رسانه های مخالفان یمن تاکنون یک میلیارد دلار از کشور خارج شده است.