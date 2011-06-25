  1. بین الملل
  2. سایر
۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

تحولات یمن/

ابراز نگرانی شورای امنیت از اوضاع یمن/ دزدی یک میلیارد دلاری از بیت المال

ابراز نگرانی شورای امنیت از اوضاع یمن/ دزدی یک میلیارد دلاری از بیت المال

ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوضاع فعلی یمن و خروج یک میلیارد دلار از اموال بیت المال از کشور توسط مقامات یمن از آخرین تحولات مربوط به این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته از اوضاع کنونی یمن به شدت ابراز نگرانی کرد.

این شورا تمامی طرف های ذیربط در یمن را به خویشتن داری و مشارکت در گفتگوهای سیاسی فراگیر تشویق و از طرح دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای اعزام تیم بازرسی به یمن طی هفته آینده استقبال کرد. این تیم متشکل از 3 نفر است و برای بررسی وضعیت حقوق بشر در یمن به مدت 10 روز راهی این کشور خواهد شد.

الجزیره نیز به نقل از حزب مخالف الوحدوی الناصری گزارش داد که طی عملیاتی 45 میلیون دلار از اموال مقامات یمن به خارج از کشور قاچاق شده است.

بنا بر اعلام منابع آگاه، مسئولان مغرب یک مهماندار شاغل در خطوط هوایی یمن را بازداشت کرده اند که مبلغی به ارزش 45 میلیون دلار با خود به همراه داشته است. این مبلغ متعلق به یکی از مسئولان بلندپایه هواپیمایی یمن است.

این مبلغ در چارچوب قاچاق اموال عمومی ملت یمن توسط مسئولان رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح صورت می گیرد که بنا بر اعلام رسانه های مخالفان یمن تاکنون یک میلیارد دلار از کشور خارج شده است.

کد مطلب 1343750

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها