تلاش رژیم صهیونیستی برای آزادی جاسوس خود در مصر ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، منابع آگاه مصری اعلام کردند که تلاش رژیم صهیونیستی برای تغییر موضع مصردر قبال "ایلان گرابل" جاسوس این رژیم در قاهره به شکست انجامیده است.

این منابع بیان کردند: قاهره مجددا بر مخالفت با آزادی جاسوس اسرائیل تاکید کرده و با هر تلاش یا فشار در زمینه ایلان گرابل به اعتبار اینکه فعالیت وی به امنیت ملی مصر ضربه زده مخالفت کرده است.

منابع فوق افزودند:"اسحاق مولخو" مشاور "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل اخیرا با سفر به مصر با مقامات مصری مذاکراتی داشته است.محور مذاکرات وی راضی کردن مقامات مصری به آزادی ایلان گرابل یا مبادله وی با زندانیان مصری بوده که ماموریت وی ناکام مانده است.

شایان ذکر است که ایلان گرابل که اخیرا در مصر دستگیر شده به تلاش برای فتنه افکنی در مصر و ایجاد شکاف میان انقلابیون متهم شده است.