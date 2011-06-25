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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

تلاش رژیم صهیونیستی برای آزادی جاسوس خود در مصر ناکام ماند

تلاش رژیم صهیونیستی برای آزادی جاسوس خود در مصر ناکام ماند

منابع آگاه مصری از ناکامی ماموریت مشاور ویژه نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای قانع کردن مقامات قاهره برای آزادی ایلان گرابل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، منابع آگاه مصری اعلام کردند که تلاش رژیم صهیونیستی برای تغییر موضع مصردر قبال "ایلان گرابل" جاسوس این رژیم در قاهره به شکست انجامیده است.

این منابع بیان کردند: قاهره مجددا بر مخالفت با آزادی جاسوس اسرائیل تاکید کرده و با هر تلاش یا فشار در زمینه ایلان گرابل به اعتبار اینکه فعالیت وی به امنیت ملی مصر ضربه زده مخالفت کرده است.

منابع فوق افزودند:"اسحاق مولخو" مشاور "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل اخیرا با سفر به مصر با مقامات مصری  مذاکراتی داشته است.محور مذاکرات وی راضی کردن مقامات مصری به آزادی ایلان گرابل یا مبادله وی با زندانیان مصری بوده که ماموریت وی ناکام مانده است.

شایان ذکر است که ایلان گرابل که اخیرا در مصر دستگیر شده به تلاش برای فتنه افکنی در مصر و ایجاد شکاف میان انقلابیون متهم شده است.

کد مطلب 1343835

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