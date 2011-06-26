نیروگاهها مشکل کمبود سوخت ندارند/ ذخیره 3.4 میلیارد لیتر سوخت در نیروگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آقایان درباره آخرین وضعیت تامین سوخت مایع مورد نیاز نیروگاههای کشور همزمان با آغاز تعمیرات اساسی و دوره ای پالایشگاههای گاز، گفت: در حال حاضر با هماهنگی شرکت ملی گاز سوخت مورد نیاز این واحدها به طور کامل تامین شده است.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها وجود ندارد، تصریح کرد: موجودی مفید نفت کوره نیروگاه حدود 1.5 میلیارد لیتر و نفت گاز آن 1.9 میلیارد لیتر می باشد.

وی با بیان اینکه مطابق با برنامه زمان بندی انجام شده مخازن ذخیره سازی سوخت مایع نیروگاهها تا 15 آبان ماه امسال تکمیل خواهد شد، بیان کرد: بر این اساس تا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان میزان حجم ذخایر نفت کوره نیروگاهها به حدود 2.2 میلیارد لیتر و ذخیره نفت گاز این واحدها به حدود 2.4 میلیارد لیتر افزایش پیدا می کند.

آقایان با اعلام اینکه خرداد ماه سال جاری حدود 1.2 میلیارد لیتر نفت کوره در نیروگاهها مصرف شده است، تاکید کرد: مصرف این فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 960 میلیون لیتر افزایش یافته است.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت میزان تحویل سوخت مایع (نفتگاز و نفت کوره) به نیروگاهها حدود 1.2 میلیارد لیتر بوده است.