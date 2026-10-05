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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

رجائی‌نیا: نظارت بر بازار کالاهای اساسی خراسان شمالی تشدید می‌شود

رجائی‌نیا: نظارت بر بازار کالاهای اساسی خراسان شمالی تشدید می‌شود

بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی بر رصد مستمر قیمت کالاهای اساسی، تقویت نظارت بر بازار و هماهنگی دستگاه‌های متولی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی استانداری خراسان شمالی، هادی رجائی‌نیا با اشاره به ضرورت پایش مستمر وضعیت بازار، بر اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ثبات قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات کارگروه‌های تنظیم بازار کشور تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی‌شدن مصوبات و تصمیمات ابلاغی در استان شد.

در ادامه این نشست، گزارش بازرسی از بازار لاستیک، پیگیری تخصیص تسهیلات جدید به واحدهای خبازی و موضوع توزیع شیر مدارس نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه درباره اقدامات لازم در این حوزه‌ها تصمیم‌گیری کردند.

معاون اقتصادی استاندار بر استمرار نظارت و رصد بازار، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و اتخاذ تصمیمات به‌موقع برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد.

در این نشست، گزارش تحلیلی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقدامات نظارتی دستگاه‌های متولی ارائه و آخرین وضعیت بازار و روند کنترل و پایش قیمت‌ها بررسی شد.

همچنین وضعیت بازار گوشت قرمز و راهکارهای مدیریت این بازار و تأمین مناسب این کالای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6968166

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