۵ تانکر آبرسان برای کاهش تنش آبی عشایر اصفهان تأمین شد

اشکبوس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با تخصیص یک همت اعتبار ملی آبرسانی در سال گذشته، پنج تانکر به ناوگان آبرسانی عشایر استان اصفهان اضافه شد، اظهار کرد: سازمان امور عشایر کشور امسال نیز مجدد یک همت برای تنش آبی در نظر گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: از اعتبار آبرسانی سال گذشته پنج تانکر به ناوگان استان افزوده شد اما سهم امسال برای تنش آبی اصفهان ناکافی است و از سازمان امور عشایر خواسته‌ام بازنگری و افزایش سهم استان انجام شود.

۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری در اصفهان حضور دارند

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان افزود: حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری در قالب ۶۵ هزار نفر جمعیت با ۱.۲ میلیون رأس دام و حدود ۱.۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی در استان اصفهان حضور دارند.

رضایی ابراز کرد: عشایر نقش بسزایی در تولیدات کشاورزی، لبنی و دامی این استان ایفا می‌کنند.

لزوم هماهنگی موسم کوچ قشلاق با استان‌های مقصد

وی در خصوص کوچ قشلاق عشایر استان، گفت: عشایر را تشویق کرده‌ایم زودتر کوچ کنند تا با سامانه بارشی برخورد نکنند اما استان‌های مقصد مانند بوشهر تاریخ ورود را از حدود ۱۵ آبان می‌دانند. اگر مبدأ زودتر حرکت دهد و مقصد باز نباشد، عشایر یک ماه در میان‌بند می‌مانند و جای اتراق مناسب، آب شرب و علوفه تعریف‌شده ندارند.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان تصریح کرد: استان‌های مقصد تاریخ ورود را جلوتر بیاورند تا با پدیده اقلیمی امسال هماهنگ شود.

چالش سرپناه‌های عشایری در اصفهان

رضایی درباره سرپناه‌های عشایری نیز گفت: این موضوع در استان چالش‌برانگیز بوده و در تهران پیگیری شده است. برای دارندگان پروانه بهره‌برداری قرار است طرح‌های مرتعداری اجرا و از پرونده‌سازی پرهیز شود.

وی ادامه داد: در صورت ضرورت اقدامات حقوقی، بر اساس تأکید مسئولان سازمان، به‌صورت ضبط اعیانی پیشنهاد شود نه پرونده‌سازی گسترده. تعدادی پرونده قبلی در حال مدیریت است و با همکاری اتحادیه مرتعداران بخشی از تعهدات طرح‌های مرتعداری عملی می‌شود.

وی همچنین تعیین ظرفیت مجدد دام در مراتع استان را خواستار شد و گفت: در برخی مراتع ظرفیت بالا دیده شده در حالی که دام کمتر است؛ دستور ویژه برای بازنگری ظرفیت مراتع ضروری است تا هم حقوق عشایر و هم حفاظت مرتع رعایت شود.