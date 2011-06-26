تیم روئینگ بدون شادی راهی سوئیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مسابقه کاپ جهانی قایقرانی در رشته روئینگ از 16 تا 18 تیرماه در "لوسرن" سوئیس برگزار می شود که به همین منظور فدراسیون قایقرانی کشورمان با اعزام دو ورزشکار به این رقابت‌ها موافقت کرد.

به این ترتیب عاقل حبیبیان و حسن جهانیان پاروزنان روئینگ کشورمان هستند که برای حضور در این مسابقات راهی سوئیس می شوند.

محسن شادی دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو و قهرمان زیر 23 سال جهان، به دلیل خستگی و کسب آمادگی بیشتر برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان (اسلوونی) راهی کاپ سه روئینگ جهان نمی شود.