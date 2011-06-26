مذاکرات خط لوله صلح متوقف نیست/ مذاکره ایران برای صدور گاز به هند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات گازی ایران و پاکستان با بیان اینکه مطابق قرارداد ایران باید تا دسامبر 2014 میلادی به طور متوسط روزانه 5/21 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پاکستان صادر کند، گفت: اخیرا‌ پاکستان درخواستی برای افزایش حجم واردات گاز تا سقف 30 میلیون متر مکعب در روز ارایه کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده ادامه خط لوله هفتم سراسری از ایرانشهر تا مرز پاکستان در مدار بهره برداری قرار بگیرد، تصریح کرد: تا کنون فاز اول این خط لوله 56 اینچی گاز به طول 907 کیلومتر از عسلویه تا ایرانشهر راه اندازی شده است.

معاون وزیر نفت ظرفیت خط لوله هفتم سراسری گاز را 110 میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و افزود: ‌از این میزان 50 حدود میلیون متر مکعب گاز برای مشترکان داخلی و مابقی برای اهداف صادراتی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر این که ایران برای افزایش حجم صادرات گاز پاکستان آمادگی کامل دارد اظهار داشت: در حال حاضر کارگروه‌های کارشناسی بین دو کشور مذاکرات برای افزایش حجم صادرات گاز را در دستور کار دارند.

وی همچنین در خصوص صادرات گاز به هند توضیح داد: هم اکنون مذاکرات با شرکت‌های هندی برای صادرات گاز از دو مسیر خط لوله خشکی از مسیر خاک پاکستان و خط لوله ردیایی از مسیر درای عمان در حال انجام ماست.

اوجی با یادآوری اینکه علاوه بر این کشورهای جنوب شرق آسیا هم آمادگی خرید گاز از ایران را دارند تاکید کرد: با تکمیل خط لوله هفتم سراسری و امتداد آن به شهرهای زاهدان، زابل و بیرجند لوپ خطوط لوله گاز در شرق ایران تکمیل می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز با ایجاد این لوپ گازی علاوه بر افزایش پایداری شبکه ملی گاز امکان تامین بلند مدت گاز مورد نیاز کشورهای شرق آسیا هم فراهم می‌شود.

معاون وزیر نفت در پایان با تاکید بر این که مذاکرات خط لوله صلح متوقف نشده است خاطرنشان کرد:‌ هم اکنون دو گزینه دریایی و خشکی برای صادرات گاز به هند در دستور کار قرار گرفته است.