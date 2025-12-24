رئیس تبلیغات اسلامی گناوه:ماه رجب فرصت خودسازی و آمادگی برای رمضان است

حجت الاسلام علی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماه رجب یکی از پرفضیلتترین ماهها در تقویم اسلامی است که در روایات از آن به عنوان «ماه خدا» و «ماه رحمت» یاد شده و بستر مناسبی برای تقویت معنویت و پالایش روح انسان به شمار میرود.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) تأکید ویژهای بر استغفار در این ماه داشتهاند و فرمودهاند: «رجب، ماه استغفار امت من است؛ پس در آن بسیار طلب آمرزش کنید که همانا او آمرزنده است و به او رجب گفتهاند زیرا گناهان در آن از بین میرود و سبب آمرزش گناهان میشود» از این رو مؤمنان باید از این فرصت الهی برای بازگشت صادقانه به درگاه خداوند استفاده کنند.
رئیس تبلیغات اسلامی گناوه با بیان اینکه رجب آغاز مسیر سهماهه بندگی است، تصریح کرد: این ماه سرآغاز ایام البیض (روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه)، همچنین مقدمهای برای ماه شعبان و سپس ماه رمضان است.
وی گفت: رجب، شعبان و رمضان یک سیر تربیتی و عبادی منسجم را شکل میدهند و اگر انسان بتواند از ماه رجب بهدرستی بهره ببرد، آمادگی بیشتری برای ورود به ماه مبارک رمضان خواهد داشت.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به اهمیت روزهداری و عبادت در این ماه گفت: روزههای مستحبی، دعا، ذکر، استغفار و انس با قرآن از جمله اعمالی است که در روایات برای ماه رجب توصیه شده و نقش مهمی در تقویت اراده و آمادگی جسم و روح برای روزهداری در ماه رمضان دارد.
وی همچنین به مناسبتهای مهم این ماه اشاره کرد و افزود: ولادت باسعادت امام محمد باقر (ع) و بهویژه ولادت امیرالمؤمنین امام علی (ع) در سیزدهم ماه رجب، بر عظمت و جایگاه معنوی این ماه افزوده و آن را به ماهی سرشار از نور و برکت تبدیل کرده است.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه در پایان خاطرنشان کرد: بهرهگیری صحیح از فرصتهای معنوی ماه رجب میتواند زمینهساز اصلاح فردی و اجتماعی باشد و انتظار میرود مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان با حضور فعال در برنامههای فرهنگی و دینی، از برکات این ماه پرفیض بیشترین بهره را ببرند.
