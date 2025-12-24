انصاریان:فاصله گرفتن از قرآن و اهل بیت(ع) عامل اصلی لغزش های جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انصاریان شامگاه سه شنبه در مراسم چهارمین سالگرد ارتحال حضرت آیتالله صافی گلپایگانی که همزمان با شب شهادت امام هادی علیهالسلام در مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام قم برگزار شد، با اشاره به آموزههای قرآنی درباره جایگاه مسجد، اظهار کرد: خداوند متعال در سوره مبارکه توبه، اساس مسجد قبا را نه بر مصالح مادی و نه بر جلوههای معماری، بلکه بر تقوا معرفی کرده و این تقوا جلوهای از اخلاص و پاکی وجود مبارک پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله است که در عالم ملک و ملکوت بینظیر بود.
وی افزود: آیه ۱۰۸ سوره توبه به روشنی بیان میکند که مسجدی که بر پایه تقوا بنا شده، شایسته آن است که مردم در آن به عبادت خداوند و تحصیل معارف الهی قیام کنند و در چنین مسجدی انسانهایی حضور داشتند که عاشق پاکی بودند؛ پاکی اندیشه، قلب، روح و عمل. گروهی از این مردان الهی در بدر و احد به شهادت رسیدند و از یاران وفادار قرآن و نبوت به شمار میرفتند.
این استاد اخلاق حوزه علمیه با بیان اینکه خداوند این مسجد و مردان آن را الگویی برای همه مساجد قرار داده است، گفت: مسجد زمانی به کارکرد واقعی خود میرسد که بر تقوای سازنده و سلامت مالی استوار باشد و اگر این اصول نادیده گرفته شود، منفعت ذاتی و هدایتگر مسجد نیز محقق نخواهد شد. بنای این مسجد در قم نیز بر ایمان خالص امام معصوم و پدر عدالت جهانی استوار شده است.
انصاریان با ابراز تأسف از نبود ثبت دقیق کارنامه علمی و تربیتی مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام در طول تاریخ، تصریح کرد: از آغاز تأسیس این مسجد تاکنون، آماری وجود ندارد که چه تعداد در این مکان رشد یافتند، علم و معرفت آموختند و به مراتب عالی علمی و مرجعیت رسیدند. اگر سیره و احوال این بزرگان ثبت میشد، امروز منبعی ارزشمند برای هدایت جامعه بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دعای شریف جامعه کبیره که از امام هادی علیهالسلام نقل شده است، افزود: شروح متعددی برای این دعای عظیم نگاشته شده که هر یک دریچهای تازه به معارف اهلبیت علیهمالسلام میگشاید و ظرفیت بالای معرفتی آن را نشان میدهد.
این سخنران مذهبی با اشاره به روایتی از دوران امامت امام هادی علیهالسلام بیان کرد: ماجرای دیدار هاشم جعفری در آن عصر، درس بزرگی برای جامعه امروز است؛ در تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی باید به خداوند و بندگان صالح او پناه برد، نه اینکه انسان برای رفع نیازهای مادی، کرامت خود را نزد افراد پست و بیارزش خدشهدار کند.
انصاریان ادامه داد: اگر جامعه ایران به دنبال گشایش در مشکلات خود است، راهی جز بازگشت صادقانه به قرآن و اهلبیت علیهمالسلام ندارد. بسیاری از لغزشها و آسیبها نتیجه فاصله گرفتن از این دو میراث گرانسنگ است و اتکا به قرآن و عترت، کلید حل مسائل کشور و جامعه به شمار میرود.
وی با اشاره به شخصیت علمی و معنوی حضرت آیتالله صافی گلپایگانی گفت: این مرجع فقید با تربیتی که از پدر بزرگوار خود دریافت کرد، توفیق حضور در درس حضرت آیتالله بروجردی را یافت و به یکی از شاگردان مورد اعتماد آن مرجع بزرگ تبدیل شد. هنگامی که خود به مقام مرجعیت رسید، توانست خدمات ماندگاری به تشیع و حوزههای علمیه ارائه کند.
این استاد حوزه افزود: یکی از جلوههای روشن خدمات آن عالم ربانی، بازسازی مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام بود که در آستانه تخریب قرار داشت. این اقدام سبب شد خانه خدا بار دیگر احیا شود و این اثر برای قرنها به یادگار بماند.
انصاریان در پایان با اشاره به خاطرهای از دوران بیماری خود در ایام کرونا گفت: در شرایطی که پزشکان از وخامت اوضاع جسمی خبر میدادند، فرزندانم با مرحوم آیتالله صافی گلپایگانی تماس گرفتند. ایشان با توسل و انجام اعمالی همراه با تربت کنار مرقد مطهر امام حسین علیهالسلام، برای شفای من اقدام کردند و به لطف الهی سلامتی دوباره نصیبم شد. این لطف و عنایت، حقی است که آن مرجع بزرگ بر گردن من و خانوادهام دارند.
