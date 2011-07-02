قیمت ورود به محدوده طرح ترافیک قم سالانه 720 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اقبالیان قبل از ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: کارت‌های ویژه تردد در محدوده طرح ترافیک شهر قم با قیمت ۷۲۰ هزار تومان با اعتبار یکساله به فروش می‌رسد.



وی با اشاره به اینکه قیمت پایه صدور کارت یکساله تردد در محدوده طرح ترافیک روی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، اضافه کرد: ‌ شورای اسلامی شهر قم این قیمت را تا ۷۲۰ هزار تومان کاهش داد و هم اکنون صدور کارت سه ماهه به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان، ‏‏یکساله ۷۲۰ هزار تومان و روزانه نیز ۱۰ هزار تومان است.



وی با بیان اینکه ظرفیت صدور یک هزار و ۲۰۰ کارت ویژه تردد در محدوده طرح ترافیک وجود دارد، افزود: ‌ در مرحله اول یک هزار کارت برای شهروندان قمی صادر خواهد شد.



ساکنین محدوده طرح ترافیکی از ۷۰ درصد تخفیف برخودارند



مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ابراز داشت: صدرو کارت تردد در محدوده طرح ترافیکی برای ساکنین که در محدوده این طرح قرار دارند با ۷۰ درصد تخفیف انجام خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی و تبلیغات برای فروش این کارت‌ها در هشت نقطه شهر قم انجام می‌شود، ادامه داد: ‌ فروش کارت از ۱۳ تا ۲۲ تیرماه سال جاری خواهد بود و افراد متقاضی می‌توانند با داشتن اصل کارت خودرو و کپی آن و همچنین ساکنین در محدوده طرح ترافیکی با داشتن کپی سند مالکیت به نام خودشان و موجر‌ها نیز با داشتن قولنامه معتبر به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم مراجعه کنند.



وی در خصوص محدوده طرح ترافیکی شهر قم اظهار داشت: ورودی خیابان طالقانی به سمت سه بازار، خیابان ارم از سمت سه راه بازار تا چهار راه شهدا، خیابان انقلاب از ارم تا بلوار عمار یاسر و همچنین بلوار بهار از پل حجتیه تا شبستان امام خمینی(ره) چهار محدوده طرح ترافیکی قم است.



مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ابراز داشت: در این محدوده ترافیکی ظرفیت عبور سه هزار و ۶۰۰ خودرو وجود دارد اما استاندارد آن یک هزارو ۲۰۰ خودرو است.



المثنی برچسب شیشه خودرو تردد در طرح ترافیک صادر نمی‌شود



اقبالیان افزود: ‌ اگر شیشه خودرویی که برچسب تردد در طرح ترافیک بروی آن نصب شده شکسته شود و یا برچسب معدوم شود راننده خودرو باید دوباره اقدام به خرید کارت تردد کند و المثنی صادر نمی‌شود بنابراین رانندگان باید برای حفظ آن کوشا باشند.



مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: کارت‌های تردد در محدوده طرح ترافیک سه ماهه بصورت فصلی و با رنگ‌های مختلف و کارت‌های سالانه بصورت تک رنگ با بارکد و ضریب ایمنی بالا صادر می‌شود.



وی در خصوص وضعیت مسافران و زائران در رابطه با محدوده طرح ترافیکی اضافه کرد: برای مسافران نیز پارکینگ‌های حاشیه‌های شهر را در نظر گرفته‌ایم و اگر کسی خواهان ورود به محدود طرح ترافیکی است می‌تواند از کارت‌های روزانه با هزینه ۱۰ هزار تومان استفاده کند.