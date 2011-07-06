محمد رضا نور بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت مزرعه تولید قارچ در سال 1364 در شهرستان ملارد و با راه اندازی 13 سالن پرورش و تولید 200 تن قارچ در سال در شرایطی آغاز شد که مصرف کننده ای در کشور تمایلی به مصرف قارچ نداشت.

وی افزود: تولید کمپوست مورد نیاز تولید قارچ نیز در سال راه اندازی در فاز یک محدوده مزرعه تولید قارچ را آسان کرده بود، همچنین در سالهای اول عملیات فاز دو کمپوست یا پاستوریزه و کاندیشنیگ در سالنهای پرورش صورت گرفت و به تدریج پس از گذشت 9 سال توانستیم تعداد سالنها را به 95 و تولید را به 3200 تن در سال برسانیم .

مدیر عامل شرکت قارچ ملارد عنوان کرد: در همین راستا با توجه به قوانین شهری که می باید محل کمپوست سازی را به جایی دور از اماکن مسکونی منتقل می کردیم در سال 1368 انتقال کمپوست سازی ملارد فاز یک به روستایی در 9 کیلومتری جنوب مزرعه فعلی به نام حصار شالپوش صورت گرفت.

نوربخش ادامه داد: عملیات پاستوریزاسیون کمپوست همچنان در سالنهای پرورش قارچ صورت می گرفت که این امر موجب کندی افزایش راندمان محصول می شد و برای رفع این مشکل با همکاری مشاوران انگلیسی مزرعه تصمیم به انجام عملیات پاستوریزاسیون به صورت توده ای گرفتیم که این امر منجر به ساخت چهار تونل اسپیگت فلور فاز دوم در سال 1380 گردید و این اولین واحد متمرکز تولید در کشور بود که کمپوست فاز دوم پس از کشت در کیسه پر و به سالنهای پرورش منتقل می شد.

مدیر شرکت تولید قارچ ابراز کرد: اما پس از چهار سال در سال 1384 خط کامل بلوک کردن کمپوست را از شرکت ALPI ایتالیا خریداری و پرورش قارچ را توسط بلوک در بسترهای صاف و یکنواخت به جای پرورش در کیسه آغاز نمودیم در سال 1386 دو تونل اسپیگت فلور دیگر با استفاده از ساندویچ پانل پلی اورتان ساختیم که این امر ما را قادر به تولید کمپوست فازدو به میزان 35000 تن در سال کرد.

نور بخش در پایان تصریح کرد: در سال 87 پروژه ساخت مزرعه جدید قارچ را آغاز کردیم و این طرح ملی از افتخارات کشور می باشد و کلیه تجهیزات و ماشین آلات آن توسط شرکت هلندی دالسم طراحی و تامین شد.

شرکت ملی قارچ ملارد بزرگترین تولیدکنندگان قارچ در کشور است.