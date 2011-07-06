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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

اسدی به مهر خبر داد/

کاپیتان پرسپولیس در مس کرمان/ سقف قراردادها را رعایت کردیم

کاپیتان پرسپولیس در مس کرمان/ سقف قراردادها را رعایت کردیم

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر رسانه ای مس کرمان از پیوستن سپهر حیدری کاپیتان فصل گذشته پرسپولیس به مس کرمان خبر داد.

افشین اسدی در گفتگو با  خبرنگار مهر اظهارداشت: مس کرمان امروز برای برگزاری اردوی تدارکاتی به ترکیه سفر کرد و امیدواریم این اردو در آماده سازی مس کرمان و کسب سهمیه آسیایی در لیگ سال جاری تاثیر گذار باشد.

وی بر رعایت سقف قراردادها توسط مس کرمان در فصل نقل و انتقالات تاکید کرد و گفت: چند بازیکن خارجی در این اردو در تمرینات مس حضور خواهند یافت و در صورت تائید کادر فنی به تیم می پیوندند.

این مسئول در مس کرمان گفت: در راستای جذب بازیکنان سپهر حیدری و کوشکی نیز به مس کرمان پیوستند و با این قرارداد یک ساله خط دفاعی کرمان مستحکم تر شد.

وی همچنین گفت: محسن بیاتی نیا، علی مرزبان، خدابنده لو، مصطفی شجاعی و آرارات آراکلیان نیز تاکنون در جمع مس حضور یافته اند.

اسدی افزود: در این فصل به دنبال بازیکنان تاثیر گذار در تیم هستیم نه بازیکنان اسمی که در تیم تاثیری نداشته باشند.

وی گفت: تعداد زیادی از بازیکنان با مس قرار داد دو ساله دارند و می خواهیم تیمی داشته باشیم که بدون حاشیه و پر قدرت در رقابتها حضور داشته باشد.

کد مطلب 1353332

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