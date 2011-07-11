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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

اشجاری با سپاهان به توافق رسید

اشجاری با سپاهان به توافق رسید

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدافع سابق تیم استیل‌آذین پس از مذاکرات با مسئولان باشگاه سپاهان با این تیم به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اشجاری که فصل گذشته پس از شش سال حضور در ذوب‌آهن راهی استیل آذین شد، نتوانست در این تیم عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و فصل گذشته یکی از بدترین دوران خود را در تیم متمول استیل‌آذین سپری کرد.

این مدافع پس از دوران پر فراز و نشیب خود در استیل آذین، با این تیم به لیگ دسته اول سقوط کرد بنابراین با پایان یافتن فصل به دنبال دریافت رضایتنامه از هدایتی برآمد و در روزهای گذشته با تیم سپاهان وارد مذاکره شد.

اشجاری که سال گذشته هم به دنبال پیوستن به سپاهان بود، با تیم سپاهان به توافق رسیده و قرار است ظرف یکی دو روز آینده با سپاهان قرارداد امضا کند.

کد مطلب 1356736

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