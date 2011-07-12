۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

یک منبع سوری:

مشروعیت رهبران سوریه را آمریکا تعیین نمی کند

یک منبع دولتی در سوریه اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا را دخالت آشکار در امور داخلی و هدف از آن را جلوگیری از حل بحران این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یک منبع دولتی در سوریه در واکنش به اظهارات "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا علیه سوریه بیان کرد: این اظهارات نشانه دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی سوریه است.

منبع فوق تصریح کرد: این اظهارات تحریک کننده با هدف تداوم بحران داخلی سوریه و به زیان منافع مردم این کشور است. مشروعیت رهبران سوریه از سوی آمریکا تعیین نمی شود، بلکه آنها مشروعیت خود را از مردم می گیرند.

این منبع تاکید کرد: روابط میان کشورها باید بر اساس دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر باشد و سوریه انتظار دارد که آمریکا به این اصل پایبند باشد و از اقداماتی که سبب تحریک احساسات مردم سوریه می شود، پرهیز کند.

شایان ذکر است که وزیر امور خارجه آمریکا با دخالت آشکار در امور داخلی سوریه، بشار اسد را فاقد مشروعیت دانسته بود.

