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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

تردد ها در مرزهای خورستان از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار زائر گذشت

تردد ها در مرزهای خورستان از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار زائر گذشت

شلمچه - معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: تاکنون یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرزهای استان تردد داشته‌اند و برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت بازگشت آنان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی عصر امروز شنبه در جلسه قرارگاه اربعین حسینی که در شلمچه برگزار شد اظهار کرد: از مجموع یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که از مرزهای خوزستان تردد داشته‌اند، یک‌میلیون نفر از کشور خارج و ۵۰۰ هزار نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

وی با اشاره به تفکیک آماری مرزها افزود: از تعداد زائرانی که از مرزهای خوزستان خارج شدند، ۸۹۰ هزار نفر از مرز شلمچه و ۱۱۰ هزار نفر از مرز چذابه عبور کرده‌اند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در خصوص تأمین زیرساخت‌ها بیان کرد: در زمینه آب آشامیدنی مشکلی نداریم و با این حال باید مدیریت کنیم تا برای موج برگشت زائران آب‌رسانی مناسبی صورت گیرد.

حیاتی درباره وضعیت حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: باید بر عملکرد تاکسی‌ها و اتوبوس‌های مسافرکش نظارت دقیق صورت گیرد و بهای بلیط تا خرمشهر و اهواز نباید افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه پیک بازگشت زائران تا دو روز آینده است گفت: باید تمهیدات لازم را پیاده کنیم تا زائران بدون دغدغه به شهرهای خود بازگردند و در همین راستا طرح ترافیکی مناسب برای بازگشت باید توسط فرمانده پلیس‌راه مورد بررسی قرار گیرد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در پایان با تأکید بر ساماندهی اتباع خارجی بیان کرد: اتباع غیرمجاز توسط اتوبوس به کشور خود بازگردانده شوند.

کد مطلب 6905600

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