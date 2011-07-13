دستگاه خنثی ساز گاز کلر آب شهری در کرج ساخته شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: استفاده از گاز کلر برای گندزدایی آب شرب شهری یکی از روشهای متداول در کشور است که به لحاظ قدرت گندزدایی زیاد آن، اگر توسط انسان استنشاق شود، سلامتی را به خطر می اندازد و در حالت شدید آن به مرگ منجر می شود.

حسین نوری ادامه داد: اگر چه در بحث گندزدایی آب سالها کار شده است ولی حوادث ناگواری را تاکنون تجربه کرده ایم و سال گذشته شاهد از دست دادن جان همکاری بودیم که دراثر نشت این گاز در تهران اتفاق افتاد.

وی عنوان کرد: تاکنون به جز حوضچه آب آهک که آن هم با مشکلات خاص خود همراه است، روش مدون وکارآمدی برای مقابله با نشست گاز کلر از سیلندر وجود نداشت.

این مسئول گفت: این در حالیست که با استفاده از دستگاه جدید«اسکرابر»که توسط کارشناسان این شرکت طراحی شده، خطر مسمومیت افراد با گاز کلر ازبین رفته وبا اطمینان بالا می توانیم ازگاز کلر در گندزدایی آب شرب شهری استفاده کنیم.

نمونه خارجی دستگاه با قیمت 130 میلیون تومان عرضه می شود

نوری ادامه داد: نمونه خارجی دستگاه اسکرابر با قیمت بسیار بالا درحدود 130 میلیون تومان است وخرید آن برای تمام تاسیسات شرکتهای آب وفاضلاب کشور که با گاز کلر سروکار دارند، مقدور نبود.

وی اضافه کرد: به همین دلیل، نمونه مشابه آن با طراحی ومشابه سازی توسط سه نفر از کارشناسان این شرکت وساخت یک شرکت صنعتی خصوصی وبا هزینه ای معادل 20درصد قیمت خارجی آن بومی سازی شد.

نادر ثناگو یکی از طراحان این دستگاه نیز درباره نحوه عملکرد وساختار دستگاه وابعاد واندازه وظرفیت خنثی سازی آن گفت: براساس آخرین برآورد ها، حدود 600 مورد از تاسیسات آبفای کشور به این دستگاه نیاز دارند.

132 میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای صنعت آبفای کشور ایجاد می شود

وی ادامه داد: با استفاده کردن از اسکرابر ساخت کشور، در مجموع 132 میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای صنعت آب وفاضلاب کشور ایجاد می شود.

در مراسم آزمایش فنی این دستگاه، له طراحان دستگاه اسکرابر از سوی واقفی مدیردفتر کنترل کیفیت آب شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و نوری مدیر عامل شرکت آبفای استان البرز لوح سپاس اهدا شد.

این دستگاه در سخت ترین شرایط ممکن با بیشترین خروجی گاز از سیلندرهای گاز کلر آزمایش شد تا در زمان بروز حادثه بتوان میزان اطمینان وکارآیی واثر بخشی آن رامحاسبه کرد.