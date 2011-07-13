شهرکرد میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان دختر علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی مهرعلیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این المپیاد ورزشی با حضور دانشجویان 45 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در 10رشته ورزشی با حضور دو هزار دانشجو از26 تیرماه تا دوم مردادماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: این المپیاد ورزشی دررشته های ورزشی فوتسال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شطرنج، کاراته، تیراندازی، دو ومیدانی و شنا و با حضور دوهزار دانشجو، داور، مربی، سرپرست و عوامل اجرایی برگزار می شود.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: امکانات ورزشی چهارمحال و بختیاری متناسب با برگزاری این دوره از المپیاد ورزشی دختران کشور است که بخشی از این مسابقات در مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، بخشی در دانشگاه آزاد اسلامی و بخشی دیگر در مجموعه های ورزشی تربیت بدنی استان برگزار می شود.