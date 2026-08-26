نمایشگاه ملی صنایع دستی در اردبیل؛ میزبانی ۳۰ استان با ۱۵۰ غرفه

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی کشور در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با مشارکت ۳۰ استان کشور در قالب ۱۵۰ غرفه برگزار شده و حداقل ۱۸۰ هنرمند صنایعدستی از سراسر کشور، افتخار میزبانی را به اردبیل دادند. استان اردبیل با ۲۰ غرفه، بیشترین تعداد غرفهها را به خود اختصاص داده و پس از آن، استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین حضور را داشتهاند.
وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد ارتباط و تعامل میان هنرمندان و صنعتگران کشور دانست و افزود: این رویداد فرصتی است برای اشتراکمساعی در زمینه تولید، بازاریابی و فروش صنایع دستی، تا فعالان این حوزه بتوانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از توان یکدیگر بهره ببرند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به همزمانی نمایشگاه با فصل گردشگری اردبیل، افزود: با توجه به حضور گسترده مسافران در استان، تلاش کردهایم با تبلیغات شهری و فضای مجازی، گردشگران را به بازدید از این نمایشگاه ترغیب کنیم. بهندرت پیش میآید که صنایع دستی ۳۰ استان در یک مکان گرد هم آیند؛ بنابراین این فرصت مغتنمی برای مسافران، گردشگران و نیز هماستانیهای عزیز است تا ضمن بازدید از آثار ارزشمند هنرمندان سراسر کشور، محصولات مورد نیاز خود را نیز تهیه کنند.
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