به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار ظهر چهارشنبه در چهلمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که به میزبانی تبریز برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحقق مدیریت واحد شهری، افزایش نقش شهرداری‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی را یکی از الزامات ارتقای حکمرانی شهری دانست.

هوشیار با اشاره به عملکرد دوره ششم شورای اسلامی شهر تبریز در حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: بررسی آمار و مقایسه عملکرد ادوار مختلف شورا نشان می‌دهد در این دوره اقدامات قابل توجهی برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های مرتبط انجام شده است.

وی نبود مدیریت واحد شهری را یکی از چالش‌های اساسی شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، شهرداری‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند، اما در مرحله اجرا، بخش عمده بار مسئولیت بر دوش این نهاد قرار می‌گیرد.

شهردار تبریز افزود: این ناهماهنگی موجب کاهش کارایی مدیریت شهری می‌شود و نظام حکمرانی کشور باید به سمت افزایش نقش و مشارکت شهرداری‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان شهری حرکت کند.

افزایش چندبرابری هزینه تأمین اتوبوس

هوشیار در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: در ابتدای دوره ششم، خرید هر دستگاه اتوبوس حدود چهار میلیارد تومان هزینه داشت، اما این رقم در ادامه به حدود ۲۵ میلیارد تومان افزایش یافت و هزینه تأمین اتوبوس‌های برقی نیز به حدود ۵۰ میلیارد تومان رسید.

وی این افزایش هزینه‌ها را بیانگر فشار مالی سنگین بر مدیریت شهری دانست و خاطرنشان کرد: هزینه‌های جاری شهرداری‌ها به‌شدت افزایش یافته و برای عبور از این شرایط، باید یک نسخه حمایتی در سطح ملی تدوین شود.

شهردار تبریز ادامه داد: ارائه مشوق‌های لازم می‌تواند زمینه حضور و مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران در پروژه‌های شهری را فراهم کند و بخشی از فشار مالی وارد بر شهرداری‌ها را کاهش دهد.

لزوم بازنگری در حمایت از بخش خصوصی حمل‌ونقل

هوشیار همچنین با انتقاد از برخی شیوه‌های فعلی حمایت از ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: اینکه شهرداری‌ها به‌صورت ماهانه یارانه پرداخت کنند تا بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی را مدیریت کند، نیازمند بازنگری جدی است.

وی تأکید کرد: باید مدل‌های حمایتی کارآمدتری برای جذب و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل عمومی طراحی شود.

شهردار تبریز در پایان گفت: شهرداری‌ها تأمین‌کننده بخش مهمی از زیرساخت‌های شهری هستند، اما تا زمانی که در فرآیند تصمیم‌سازی نقش مؤثر نداشته باشند، تحقق کامل اهداف مدیریت شهری امکان‌پذیر نیست.

هوشیار همچنین مشارکت شهروندان را یکی از ارکان موفقیت مدیریت شهری دانست و بر ضرورت همراهی مردم با سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری تأکید کرد.