اعلام زمان انتخابات فدراسیون ژیمناستیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، جلسه هیات رئیسه فدراسیون ژیمناستیک امروز با حضور محمد شروین اسبقیان، سرپرست فدراسیون، وجیهه نقوی، نایب رئیس فدراسیون، محمد ایزدفر، دبیر فدراسیون و سایر اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.

در این جلسه، موضوع برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت رئیسه مصوب کردند انتخابات این فدراسیون روز ۲۷ مهر سال جاری برگزار شود.

بر این اساس، فرآیند برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک با تعیین این تاریخ وارد مرحله نهایی خواهد شد.