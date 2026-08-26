محمدی: فرهنگ استفاده از خودروی شخصی باید در کلانشهرها اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر چهارشنبه در چهلمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک این مجمع که به میزبانی شهرداری تبریز برگزار شد، با اشاره به چالش‌های ترافیکی کلانشهرها، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف حمل‌ونقل و توسعه متوازن زیرساخت‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها اصلی‌ترین نهاد پیگیر مسائل و مشکلات حمل‌ونقل شهری هستند، اظهار داشت: توسعه نامتوازن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فرهنگ نادرست استفاده بیش از حد از خودروی شخصی، از مهم‌ترین عوامل تشدید ترافیک در کلانشهرهاست.

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران افزود: در شرایط کنونی، هیچ نهادی به اندازه شهرداری‌ها در خط مقدم مدیریت و پیگیری امور شهری قرار ندارد و عملکرد این نهادها در شرایط خاص، از جمله دوران جنگ، توانمندی شهرداری‌ها در مدیریت بحران و تداوم ارائه خدمات به شهروندان را نشان داده است.

محمدی ادامه داد: شهرداری‌ها به‌عنوان متولیان اصلی خدمات شهری، نقش مهمی در ایجاد آرامش و حفظ روند عادی زندگی شهروندان دارند و در مقاطع حساس، با ارائه خدمات گسترده، موجب کاهش آثار شرایط بحرانی بر زندگی مردم می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه حل ریشه‌ای معضل ترافیک نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و شهروندان است، گفت: اصلاح الگوی مصرف حمل‌ونقل و توسعه متوازن زیرساخت‌ها باید در کنار همکاری بین دستگاهی و همراهی مردم با سیاست‌های مدیریت شهری دنبال شود.

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری تبریز، از تلاش‌های شهردار تبریز قدردانی کرد و گفت: شهردار تبریز از جمله شهرداران فعال کلانشهرهای کشور است و اقدامات عمرانی انجام‌شده در این شهر قابل تقدیر است.