به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در خراسان جنوبی با حضور مهندس هاشمی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد و طی آن ۶۱ پروژه در حوزه راه و شهرسازی استان به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل یک‌هزار و ۷۸۲ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن، ۳۷ کیلومتر محور مواصلاتی، خط صنعتی-تجاری سایت سنگان-مکران به طول سه کیلومتر، ۵۲ پروژه رفع نقاط حادثه‌خیز، تعریض، بهسازی و روکش آسفالت و یک ایستگاه هواشناسی است.

این آیین به‌صورت وبیناری و با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، معاون وزیر راه و شهرسازی و اعضای شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان نیز در این مراسم حضور داشتند.