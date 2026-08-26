به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح متمرکز پروژههای وزارت راه و شهرسازی در خراسان جنوبی با حضور مهندس هاشمی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد و طی آن ۶۱ پروژه در حوزه راه و شهرسازی استان به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل یکهزار و ۷۸۲ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن، ۳۷ کیلومتر محور مواصلاتی، خط صنعتی-تجاری سایت سنگان-مکران به طول سه کیلومتر، ۵۲ پروژه رفع نقاط حادثهخیز، تعریض، بهسازی و روکش آسفالت و یک ایستگاه هواشناسی است.
این آیین بهصورت وبیناری و با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، معاون وزیر راه و شهرسازی و اعضای شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان نیز در این مراسم حضور داشتند.
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