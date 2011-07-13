2500 واحد مسکن مهر در اردبیل آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مسکن مهر شهرستان اردبیل اظهار داشت: این واحدها در آینده ای نزدیک با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سال 90 بهار بهره برداری از واحدهای مسکونی در پروژه عظیم مسکن مهر خواهد بود، اضافه کرد: با افتتاح این تعداد واحد مسکونی پروژه مسکن مهر، تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده به بیش از چهار هزار باب افزایش خواهد یافت.

فرماندار اردبیل پروژه مسکن مهر را جزو اقدامات انقلابی و ماندگار دولت دانست و افزود: کاهش التهاب از فضای بازار زمین و مسکن نتیجه این ابتکار ارزشمند دولت است.

وی از مسئولان بخش مسکن و شهرسازی خواست با رصد آخرین وضعیت این پروژه به ویژه با تامین و تثبیت مصالح ساختمانی، فضا را از فرصت طلبی افراد سودجو سلب کرده و در استمرار آرامش و امنیت روانی بخش زمین و مسکن تلاش کنند.

اکبری با تاکید بر ضرورت ارزیابی از نحوه عملکرد تعاونیهای مسکن مهر در اردبیل یادآور شد: شرکتهای تعاونی مسکن با توجه به تعهدات خود اگر کوچک ترین قصوری در جدول زمانبندی و یا کوتاهی در ضوابط فنی و مهندسی داشته باشند خلع ید خواهند شد.

وی همچنین همکاری بانکهای عامل در خصوص پروژه های مسکن مهر را مطلوب دانست و ابراز داشت: شرکتهای خدماتی ازجمله آب، برق، گاز و مخابرات نیز با پیشرفت 75 درصدی عملیات فیزیکی شهرکهای جدید التاسیس در تامین زیرساختها و آغاز عملیات تاسیسات زیربنایی حرکتی همسو، هماهنگ و متوازن داشته باشند.

به گفته فرماندار اردبیل احداث سریع مدارس آموزشی مورد نیاز، ایجاد فضای سبز و مراکز بهداشتی و فرهنگی از اولویتهای اصلی در شهرک های جدید التاسیس است.

وی در پایان از تامین اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال به منظور تملک اراضی واقع شده در مسیر پروژه مسکن مهر شهرک ولیعصر اردبیل از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان خبر داد.