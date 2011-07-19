نصاب جدید معاملات در کشور تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مذکور را تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، معاملات کوچک شامل آن دسته از معاملاتی است که کمتر از مبلغ 55 میلیون ریال باشد، همچنین معاملات متوسط، معاملاتی را شامل می‌شود که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده واز مبلغ 55 میلیون ریال تجاوز نکند.



بدین ترتیب، معاملات بزرگ معاملاتی را شامل خواهد شد که مبلغ برآورداولیه آنها بیش از مبلغ 55 میلیون ریال باشد. نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.



بر اساس تبصره ماده 3 قانون برگزارى مناقصات، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.



این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.