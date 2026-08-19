حجت‌الاسلام سیدمحمد افشین‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سه شب ویژه‌برنامه «پاتوق گفت‌وگو؛ از شما آموختم» با محوریت گرامیداشت ۱۶۸ شهید دانش‌آموز حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، به همت قرارگاه فرهنگی اجتماعی صاحب‌الامر(عج) در بجنورد برگزار شد.

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی اجتماعی خراسان شمالی افزود: این رویداد طی سه شب پیاپی با حضور اقشار مختلف مردم، معلمان و دانش‌آموزان و با اجرای برنامه‌هایی همچون سخنرانی، پخش مستند، دکلمه، نمایشگاه عکس، نمایشنامه و نشست‌های گفت‌وگوی مردمی برگزار شد.

وی با اشاره به دو روایت متفاوت در مواجهه با جنایات دشمن گفت: یک روایت، تسلیم در برابر دشمن جنایتکار را القا می‌کند، اما تفکر مقاومت بر این باور است که به دلیل خوی جنایتکاری دشمن باید با قدرت در برابر آن ایستادگی کرد.

افشین‌فر ادامه داد: در شب دوم این برنامه بر اهمیت روایت صحیح و گسترده از جنایت مدرسه میناب تأکید شد؛ چراکه تولید و بازنشر درست این وقایع می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای دشمن ایجاد کرده و مانع از تکرار چنین فجایعی شود.

معلمان؛ راویان درد جانکاه دانش‌آموزان میناب

وی با اشاره به حضور معلمان در این برنامه اظهار کرد: معلم غمخوار دانش‌آموزان است و حادثه میناب برای جامعه فرهنگیان بسیار جانکاه بود، بنابراین فرهنگیان در روایت درست حوادث جنگ مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی اجتماعی خراسان شمالی گفت: حمله به مدرسه در حقیقت حمله به آینده کشور بود و چه‌بسا رئیس‌جمهور، پزشک، نخبه و اندیشمند آینده ایران در میان دانش‌آموزانی بودند که در این حادثه جان خود را از دست دادند.

سکوت و تحریف رسانه‌های بین‌المللی درباره جنایت میناب

افشین‌فر با انتقاد از رویکرد رسانه‌های بین‌المللی در قبال این حادثه افزود: این رسانه‌ها ابتدا ماه‌ها درباره فاجعه میناب سکوت کردند و سپس با ارائه روایت‌های تحریف‌شده و توجیه‌هایی مانند مجاورت مدرسه با پایگاه نظامی، تلاش کردند برای این جنایت مشروعیت ایجاد کنند.

مطالبه‌گری مردم برای ثبت روایت میناب در کتاب‌های درسی

وی یکی از محورهای مهم این برنامه را مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های متولی از جمله آموزش و پرورش و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای تولید آثار هنری مرتبط با این فاجعه اقدام جدی‌تری انجام دهند.

افشین‌فر ادامه داد: مطالبه‌گری دقیق، مستمر و مستدل مردم و نخبگان از دستگاه‌های اجرایی برای تولید آثار هنری ماندگار و ورود روایت این حادثه به کتاب‌های درسی، از وظایف مهم جامعه است.

وی افزود: موضوع مدرسه میناب باید مسیر هنری، حقوقی و فرهنگی خود را طی کند و روایت آن در قالب رمان، داستان، مستند و متون آموزشی به نسل‌های آینده منتقل شود.

هنر به میدان روایت مظلومیت شهدای دانش‌آموز آمد

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی اجتماعی خراسان شمالی همچنین به اجرای نمایشنامه توسط خانم حقانی اشاره کرد و گفت: این نمایش با به تصویر کشیدن گوشه‌هایی از مظلومیت شهدای دانش‌آموز، فضای عاطفی ویژه‌ای در این برنامه ایجاد کرد.

وی بیان کرد: در حاشیه این رویداد نیز غرفه‌ای با عنوان «یادمان کلاس درس» با تصاویری از شهدای دانش‌آموز و یک نیمکت خالی برپا شد که با استقبال شهروندان روبه‌رو شد و مردم با روشن کردن شمع، قرائت فاتحه و ثبت تصاویر یاد این شهدا را گرامی داشتند.

ضرورت تولید آثار فاخر برای جلوگیری از فراموشی جنایت میناب

افشین‌فر با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فراموشی این حادثه گفت: جنایت میناب نباید از حافظه تاریخی جامعه پاک شود و باید با اختصاص روایت‌های کوتاه در کلاس‌های درس، پیگیری برای گنجاندن این واقعه در کتاب‌های درسی و تولید مستند، فیلم و آثار فاخر فرهنگی، این موضوع برای نسل‌های آینده روایت شود.