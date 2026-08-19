خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طرح سیمان بیارجمند از اواخر دهه ۷۰ در استان سمنان مطرح شد؛ طرحی که سال‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و مسئولان مختلف، از نمایندگان مجلس و استانداران گرفته تا مدیران شهرستانی، وعده راه‌اندازی آن را مطرح کردند.

تکرار وعده‌ها و محقق نشدن مطالبات مردم موجب شد کلنگ‌زنی این طرح با تأخیر انجام شود. پس از مدتی نیز عملیات عمرانی در مجموعه آغاز شد، اما پروژه برای بیش از یک و نیم دهه رها شد؛ موضوعی که موجب از بین رفتن امید بسیاری از مردم شد که با فروش طلا و دارایی‌های خود، سهام این شرکت را خریداری کرده بودند.

راه‌اندازی این طرح می‌توانست نقش مهمی در ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت ناشی از بیکاری و خروج منطقه بیارجمند از بن‌بست اقتصادی داشته باشد؛ با این حال، طی سال‌های گذشته مسئولان، دولت‌ها و نمایندگان مختلف آمدند و رفتند و این پروژه همچنان با مشکلات متعدد مواجه بود.

ورود شهید رئیسی و صدور دستوری کارگشا

نخستین گشایش‌ها در وضعیت این شرکت حدود ۱۵ سال پس از آغاز عملیات اجرایی و با ورود دولت شهید رئیسی ایجاد شد.

در این مقطع، موضوع تغییر محصول کارخانه از سیمان سیاه به سیمان سفید نیز مطرح شد؛ چراکه با توجه به فعالیت کارخانه‌های سیمان شاهرود و سبزوار، تولید سیمان سیاه در منطقه با چالش‌هایی از نظر توجیه اقتصادی مواجه شده بود.

این موضوع با مقاومت‌هایی از سوی مردم بیارجمند به عنوان سهامداران عمده شرکت روبه‌رو شد و عدم اقناع افکار عمومی در کنار برخی وعده‌های محقق‌نشده، بار دیگر روند اجرای طرح را با تأخیر مواجه کرد.

با این حال، طی سال‌های اخیر پیگیری‌هایی برای رفع موانع این مجموعه انجام شده و اکنون اقداماتی برای جلوگیری از رکود دوباره و فراهم کردن مقدمات راه‌اندازی آن در حال انجام است.

در همین راستا، حمید دهرویه معاون اقتصادی استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سیمان بیارجمند، اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات این مجموعه و همچنین وضعیت سیمان شاهرود توضیح داده است.

درباره آخرین وضعیت سیمان بیارجمند و اقداماتی که برای رفع مشکلات این مجموعه انجام شده است، توضیح دهید.

در خصوص سیمان بیارجمند مباحث مختلفی وجود دارد. از این شرکت نیز به صورت میدانی بازدید به عمل آوردیم. خوشبختانه این کارخانه با مصوبه هیئت وزیران مشمول تمدید دوره ارزی شد. البته این موضوع پیش از مصوبه هیئت وزیران در شورای عالی اقتصاد نیز مطرح و تصویب شده بود که کمک خوبی به این شرکت محسوب می‌شود.

این مصوبه چه تأثیری بر وضعیت سیمان بیارجمند داشته است؟

این مصوبه بخشی از مشکلات سیمان بیارجمند را کاهش داد، اما همچنان دو یا سه موضوع مهم وجود دارد که این شرکت با آنها مواجه است و ما نیز پیگیری‌هایی را برای حل این مسائل انجام داده‌ایم.

برای رفع سایر مشکلات سیمان بیارجمند چه پیگیری‌هایی انجام شده است؟

سیمان بیارجمند دو موضوع مهم داشت. یکی، بحث تمدید ارزی بانک تجارت بود که اگر حل نمی‌شد، شاید طرح را از توجیه اقتصادی خارج می‌کرد و ادامه کار را برای شرکت دشوار می‌ساخت.

موضوع دیگر، بدهی ارزی این شرکت است که این مسئله نیز از سوی استانداری و قوه قضائیه در حال پیگیری است تا در سران قوا مطرح شود. تلاش ما این است که با استفاده از بخشنامه‌های قدیمی و ظرفیت‌های قانونی، این بدهی نیز مشمول پرداخت ارز با همان تاریخی شود که ارز را دریافت کرده‌اند.

در کنار این موارد، شرکت نیز یک برنامه زمان‌بندی ارائه کرده است تا بتوانیم مشکلات را به صورت مرحله‌به‌مرحله و یکی‌یکی برطرف کنیم.

با توجه به سال‌ها انتظار مردم، برای رفع این مشکلات چقدر زمان نیاز است؟

سیمان بیارجمند موضوع دریافت وام‌های جدید بابت ثبت سفارش‌ها را نیز دارد که این مسئله در دست پیگیری است.

البته باید تأکید کنم اقداماتی که طی چند سال اخیر برای سیمان بیارجمند انجام شده، با سال‌های طولانی بلاتکلیفی این مجموعه قابل قیاس نیست. ما همچنان پیگیر رفع مشکلات هستیم.

مصوبه هیئت وزیران که پیش‌تر به آن اشاره کردم، مهم‌ترین اقدامی بود که برای این مجموعه انجام شد؛ زیرا اگر این مصوبه صورت نمی‌گرفت، عملاً طرح از توجیه اقتصادی خارج می‌شد و دیگر امکان انجام اقدامات مؤثر برای آن وجود نداشت.

درباره وضعیت سیمان شاهرود نیز توضیح دهید. این شرکت در حال حاضر چه شرایطی دارد؟

سیمان شاهرود در حوزه صادرات وضعیت خوبی دارد و در زمره شرکت‌های موفق صنعت سیمان کشور بوده است. این شرکت در سال ۱۴۰۴ رتبه دوم را به دست آورده و در چهار ماه امسال نیز رتبه نخست تولید سیمان صادراتی کشور را داشته است.

البته این شرکت در حوزه آب، گاز و زمین برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مشکلاتی داشت که از نزدیک مورد بازدید قرار گرفت تا مسائل موجود بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

در این بازدید، موارد مختلف بررسی شد تا بتوانیم برخی مسائل را در داخل استان و برخی دیگر را در سطح ملی پیگیری کنیم و در جهت رفع مشکلات و کمک به توسعه این شرکت گام برداریم.

خبرگزاری مهر؛ پیگیر مطالبه مردم

با وجود اقداماتی که طی سال‌های اخیر برای رفع موانع سیمان بیارجمند انجام شده، مطالبه اصلی مردم شهرستان شاهرود و به‌ویژه مردم بیارجمند، همچنان تعیین تکلیف نهایی و تسریع در راه‌اندازی این مجموعه است؛ مطالبه‌ای که ریشه در سال‌ها انتظار و سرمایه‌گذاری مردم در این طرح دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخ روشن و زمان‌بندی مشخص است.

مردم بیارجمند که بخش قابل توجهی از سرمایه خود را با امید به راه‌اندازی این کارخانه و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه در قالب سهام این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، انتظار دارند روند رفع مشکلات مالی و ارزی، تأمین منابع و سایر موانع موجود با جدیت بیشتری دنبال شود تا این پروژه پس از سال‌ها بلاتکلیفی، از مرحله وعده و پیگیری عبور کرده و به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسد.