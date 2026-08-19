به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، چاک گراسلی رئیس کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا به همراه ران جانسون یک سناتور آمریکایی دیگر با ارسال نامه ای مشترک به وزارت دادگستری نسبت به اسناد به دست آمده که بیانگر دسته بندی اشتباه اطلاعات از سوی دفتر تحقیقات فدرال است ابراز نگرانی کردند.

در این نامه آمده است که به نظر می رسد این اقدام به صورت تعمدی برای مانع تراشی در مسیر دستیابی کنگره به اطلاعات صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، نامه سناتورهای آمریکایی به عملیات تحقیقات داخلی صورت گرفته توسط دفتر فدرال درباره جو و هانتر بایدن قبل از انتخابات سال ۲۰۲۰ اشاره دارد. گراسلی تاکید کرده است که این اسناد در یک انبار سری بسته، نگه داری شده تا کسی نتواند آنها را بررسی کند.

پیشتر کریل دیمیترییف رئیس صندوق سرمایه گذاری روسیه اعلام کرده بود که پنهان نگه داشتن فساد بایدن نیازمند یک سازوکار گسترده است که همچنان فعال به نظر می رسد.