فاضل نظری «ضد» را سرود

به گزارش خبرگزاری مهر، «ضد» نام جدیدترین غزل سروده‌های فاضل نظری است که به تازگی کار تدوین آن به پایان رسیده و این مجموعه شامل 40 غزل جدید از این شاعر است که با مضامین عشق و عرفان سروده شده است.

فاضل نظری درباره انتخاب نام مجموعه چهارم از سروده‌هایش گفت: «افراد» و «بی‌انسان» از دیگر نام‌هایی بود که برای این مجموعه شعر در نظر گرفته بودم که در نهایت نام «ضد» را انتخاب کردم.

به گفته شاعر غزل‌های این دفتر بیشتر با مضامین عشق و عرفان و در ادامه مجموعه شعر «گریه‌های امپراتور» سروده شده اما به لحاظ زبانی، به دفتر شعر دیگرش «آن‌ها» نزدیک است.

فاضل نظری در پایان گفت: در حال حاضر در مورد ناشر «ضد» تصمیمی اتخاذ نکرده‌ام، اما احتمالا یک ناشر خصوصی آن را منتشر کند.

«گریه‌های امپراتور» مجموعه شعری از فاضل نظری است که در قالب غزل سروده شده است. نظری در این مجموعه با استفاده از زبانی نرم و ساده توانسته است مضامین بلندی را بازآفرینی کند گریه های امپراتور به عنوان کتاب سال شعر جوان ایران برگزیده شده است.

«آن‌ها» سومین مجموعه از سروده‌های فاضل نظری بعد از دو مجموعه «اقلیت» و«گریه‌های امپراتور» مشتمل بر 51 غزل با موضوعات عاشقانه و عارفانه است که این مجموعه از سروده‌های نظری نسبت به دو مجموعه قبلی‌اش اگرچه در ادامه همان‌هاست اما دارای تفاوت‌های زبانی است.

همچنین «آن‌ها» دارای شادی و ابتهاج بیشتری است و به گفته شاعر «غم جان مایه آن‌ها نیست». اگرچه به گفته خود شاعر در شعر عاشقانه از غم‌گریزی نیست. مجموعه «آن‌ها» در بیست و دومین نمایشگاه تنها پس از گذشت 6 روز به چاپ چهارم رسید.